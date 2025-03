Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítélet mondja ki, hogy Áder János volt államfő testvérét közvetve felelősnek lehet nevezni a bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekmények miatt – így értékelte a DK a témát érintő rágalmazási perben hozott döntést.","shortLead":"Jogerős ítélet mondja ki, hogy Áder János volt államfő testvérét közvetve felelősnek lehet nevezni a bicskei...","id":"20250321_Elbukta-a-pert-Ader-Janos-huga-akit-a-DK-a-bicskei-gyermekbantalmazas-miatt-vont-kerdore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"329ea158-6b96-448b-afdb-0bd4100dba76","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Elbukta-a-pert-Ader-Janos-huga-akit-a-DK-a-bicskei-gyermekbantalmazas-miatt-vont-kerdore","timestamp":"2025. március. 21. 15:47","title":"Elbukta a pert Áder János húga, akit a DK a bicskei gyermekbántalmazás miatt vont kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a.jpg","index":0,"item":"abb01bd0-31ca-49ac-8413-b7d0535e4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","timestamp":"2025. március. 20. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A teremtés rendje szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést. Az Alaptörvény-módosítás még hátravan, de hogy a javaslat úgy ment át, mint a kés a vajon, abban nincsen semmi meglepő, Orbán Viktor évértékelős bejelentése után a Duma Aktuál csapata már borítékolta. KAP pedig már akkor “megszerezte” a gyülekezési jogról szóló törvényt módosító javaslatot. ","shortLead":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést...","id":"20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"53e90b86-ebe9-465c-b13a-72079a627ee7","keywords":null,"link":"/360/20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","timestamp":"2025. március. 19. 19:30","title":"Mi jöhet még a Pride-felvonulás betiltása után? Teremben lesz a tűzijáték, a Békemenetet pedig futópadon tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","shortLead":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","id":"20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392.jpg","index":0,"item":"ae22b2c8-93b2-44fd-b5a8-9b56939514c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. március. 19. 21:50","title":"Pécsett is tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain – így a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokban is.","shortLead":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain –...","id":"20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"b79ffebb-aeee-48d6-b9e5-12fd2e8250b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 08:57","title":"Zöld utat kapott a Meta mesterséges intelligenciája Európában, változik a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bec34e-3aab-4af2-8c32-78a08861deeb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orosz rakéták robbantak fel és egy olajraktár gyulladhatott ki az engelsi repülőtéren.","shortLead":"Orosz rakéták robbantak fel és egy olajraktár gyulladhatott ki az engelsi repülőtéren.","id":"20250320_droncsapas-orosz-katonai-repuloter-engels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bec34e-3aab-4af2-8c32-78a08861deeb.jpg","index":0,"item":"c8e0e2c7-2d48-43f3-90da-b9470efb6612","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_droncsapas-orosz-katonai-repuloter-engels","timestamp":"2025. március. 20. 17:24","title":"Súlyos dróncsapás ért egy orosz katonai repülőteret, ahol a nehézbombázók állomásoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével mutatta be a Dobot Robotics.","shortLead":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével...","id":"20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717.jpg","index":0,"item":"285fad54-ab8c-4e5c-a2e9-cd52836ea702","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","timestamp":"2025. március. 19. 17:03","title":"Pirítóst készít reggelire, precízen tálal, és még mosolyog is a kínai robotséf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bevételek a piaci átlag fölött, 10,4 százalékkal nőttek, a pénzt azonban elvitte a Bajnokok Ligája jogainak megszerzése, a streamingszolgáltatásba történő beruházások, valamint az új székház is.","shortLead":"A bevételek a piaci átlag fölött, 10,4 százalékkal nőttek, a pénzt azonban elvitte a Bajnokok Ligája jogainak...","id":"20250320_RTL-Magyarorszag-2024-penzugyi-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb.jpg","index":0,"item":"53bcc483-3727-4640-8a82-14729e19d166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_RTL-Magyarorszag-2024-penzugyi-eredmeny","timestamp":"2025. március. 20. 10:51","title":"Az RTL Magyarország több mint hárommilliárd forint mínusszal zárta 2024-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]