Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki régióban, csak jelentős területvesztésről.","shortLead":"Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki...","id":"20250320_CIA-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-kurszk-bekerites-titkosszolgalat-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"d61935b3-5af3-4765-bff0-bb57f8b03dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_CIA-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-kurszk-bekerites-titkosszolgalat-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 20. 14:56","title":"CIA: Nem kerítették be az ukrán csapatokat Kurszknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat a Microsoft is. Most egy e-mailt küldött ki, benne egy igen érdekes ponttal.","shortLead":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat...","id":"20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"e685ee46-6484-46be-8b23-d106bfbd5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","timestamp":"2025. március. 20. 19:03","title":"Dobja ki – üzeni a Microsoft mindenkinek, akinek még Windows 10-es számítógépe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új ügyvezetőt neveztek ki az akkugyár élére.","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki az akkugyár élére.","id":"20250321_catl-debrecen-akkugyar-vezetovaltas-kinai-ceg-jason-chen-shen-feng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0fc79cb1-73f7-4ee7-a973-3362f58cf9e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250321_catl-debrecen-akkugyar-vezetovaltas-kinai-ceg-jason-chen-shen-feng","timestamp":"2025. március. 21. 14:21","title":"Távozott a CATL Debrecen ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","shortLead":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","id":"20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a.jpg","index":0,"item":"096f8ac7-747c-4286-b91f-1793e00066a2","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","timestamp":"2025. március. 20. 16:56","title":"Mire ment el 115 millió dollár? Így fest Leonardo DiCaprio és P.T. Anderson közös filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával azonban sikerül újra a jövőbe utalni egy alapvető problémát: a magyar társadalomból kiveszett empátiát. Nem harcolhatunk a szabadságért a szabadságunkat föláldozva! – állítja Schilling Árpád, rendező. ","shortLead":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával...","id":"20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95.jpg","index":0,"item":"ebb1be12-5049-4c51-a992-f884f46bb949","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","timestamp":"2025. március. 20. 19:48","title":"Schilling Árpád tanácsai Magyar Péternek: „Betiltották a szabad gyülekezést, emberek! Halló!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől a nőgyilkosságokig című könyvében Silvia Federici azt állítja, ezeknek hasonlóak az okaik, mint a XVI–XVII. században a tomboló boszorkányüldözésnek voltak. Sőt, a boszorkányüldözés újabb korszakát éljük, mondja interjúnkban.","shortLead":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől...","id":"20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8.jpg","index":0,"item":"2934a01a-e51a-415d-93ef-fbb34470c9ff","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","timestamp":"2025. március. 20. 19:56","title":"„A nők jogainak korlátozása ugyanazzal a szadizmussal folyik, mint annak idején a boszorkányüldözés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus szerint kiszámíthatatlan hatások érhetik a gyerekeket a Pride-on. Igaz – és ezt ő is elismeri –, mindezt semmilyen kutatás nem támasztja alá.","shortLead":"A pszichológus szerint kiszámíthatatlan hatások érhetik a gyerekeket a Pride-on. Igaz – és ezt ő is elismeri –, mindezt...","id":"20250321_bagdy-emoke-pride-hatasa-gyerekek-kamaszok-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c.jpg","index":0,"item":"30ebdbfb-bab9-43c5-afbe-cd965779c836","keywords":null,"link":"/elet/20250321_bagdy-emoke-pride-hatasa-gyerekek-kamaszok-velemeny","timestamp":"2025. március. 21. 13:58","title":"Bagdy Emőke: Az óvodásokban félelmet kelt a Pride, a kamaszok pedig droggal találkozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal: növelte a részesedését Európában, köszönhetően a választási lehetőségnek.","shortLead":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal...","id":"20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"6581e3b2-446e-4ad3-a695-6a2e124c96f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","timestamp":"2025. március. 22. 12:03","title":"+99%, +111%: A Firefox bizonyítja, mit jelent a szabad böngészőválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]