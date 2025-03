Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","shortLead":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","id":"20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9.jpg","index":0,"item":"156a169a-893c-4b4c-8025-820283478408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","timestamp":"2025. március. 24. 12:26","title":"Orbán Viktor a magyar nagyköveteknek magyarázta, hogy virágzik a külpolitikánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769206cb-4886-4486-a865-359183385b26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína űrállomásának kutatási kísérletei hamarosan egy új résztvevővel, a rendkívüli regenerációs képességéről híres planáriák tanulmányozásával bővülnek. ","shortLead":"Kína űrállomásának kutatási kísérletei hamarosan egy új résztvevővel, a rendkívüli regenerációs képességéről híres...","id":"20250324_kinai-urallomas-laposfergek-planariak-kutatas-oregedes-regeneracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769206cb-4886-4486-a865-359183385b26.jpg","index":0,"item":"a9215f09-d793-480f-b825-df5dde7a3635","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_kinai-urallomas-laposfergek-planariak-kutatas-oregedes-regeneracio","timestamp":"2025. március. 24. 13:03","title":"Laposférgeket visznek a kínai űrállomásra, és ez az öregedés elleni küzdelemben is fontos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai lesznek. Egy olyan világban, amelyben az erő diktál a jognak. Így vélekedik Philipp Blom, a Bécsben élő német történész, akinek az Amikor a világ kifordul a sarkából című könyve magyarul is megjelent.","shortLead":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai...","id":"20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"b03741a9-dd6f-43d6-b3c4-e850429267c5","keywords":null,"link":"/360/20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","timestamp":"2025. március. 24. 15:45","title":"Európai Egyesült Államokért könyörög egy neves német történész a Spiegelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc9347-87f2-43fc-988b-dca4e064eba0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár ezer ügynökből is állhat az új munkacsoport.","shortLead":"Akár ezer ügynökből is állhat az új munkacsoport.","id":"20250325_elon-musk-tesla-doge-fbi-munkacsoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aacc9347-87f2-43fc-988b-dca4e064eba0.jpg","index":0,"item":"aeb4df23-a4b3-485d-be47-c8dc53502f3c","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_elon-musk-tesla-doge-fbi-munkacsoport","timestamp":"2025. március. 25. 17:58","title":"Az FBI külön munkacsoportot hoz létre a Tesla szalonjait ért támadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Péter volt barátnőjét Gróf Balázs képregényrajzoló szúrta ki. Vogel Evelin „jó élménynek” nevezte a forgatást.","shortLead":"Magyar Péter volt barátnőjét Gróf Balázs képregényrajzoló szúrta ki. Vogel Evelin „jó élménynek” nevezte a forgatást.","id":"20250324_vogel-evelin-dune-statiszta-szerep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8.jpg","index":0,"item":"6f224102-6652-4784-b32a-c1ff4a5c203b","keywords":null,"link":"/elet/20250324_vogel-evelin-dune-statiszta-szerep-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 13:15","title":"Vogel Evelin tényleg szerepel a Dűnében: „Az utolsó forgatási napom azelőtt volt, hogy Péterrel belecsaptunk a lecsóba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"De természetesen nem történt semmi. ","shortLead":"De természetesen nem történt semmi. ","id":"20250326_Az-MTA-mar-tiz-eve-figyelmeztetett-az-MNB-alapitvanyok-koruli-szabalytalansagokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"2ff48417-548d-45e5-a1c6-7cd4d41b5c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Az-MTA-mar-tiz-eve-figyelmeztetett-az-MNB-alapitvanyok-koruli-szabalytalansagokra","timestamp":"2025. március. 26. 05:24","title":"Az MTA már tíz éve figyelmeztetett az MNB-alapítványok körüli szabálytalanságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","shortLead":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"473a88a0-ec08-41d4-922b-dca0a04e8926","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","timestamp":"2025. március. 24. 18:59","title":"Karácsony Gergely találkozott Sándor Fegyirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péterék feljelentést tettek.","shortLead":"Magyar Péterék feljelentést tettek.","id":"20250324_Reszeg-ferfi-Tisza-nepszavazas-pult-Eger-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99.jpg","index":0,"item":"941c0392-7779-4c49-a5a3-50ce62ecfaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Reszeg-ferfi-Tisza-nepszavazas-pult-Eger-video-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:21","title":"Részeg férfi verte szét a Tisza népszavazásos pultját Egerben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]