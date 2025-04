Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője. Elődjét, Marco Rosét vasárnap mentette fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól a klub vezetősége.","shortLead":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8.jpg","index":0,"item":"8c25e7f5-69b8-4613-8b13-d14df94fac0a","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","timestamp":"2025. március. 30. 16:01","title":"Lőw Zsolt lett az RB Leipzig vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása miatt súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. A tó vizét 47 millió ember használja.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása...","id":"20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33.jpg","index":0,"item":"f684a93a-5626-4688-bbdd-023355761d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","timestamp":"2025. március. 31. 13:03","title":"Épp most zöldül be Afrika legnagyobb tava, és ez nagyon súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d04ea4f-d8ad-452b-b2c2-8382a3867e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók szerint 45 millió forintnyi kábítószerre csaptak le.","shortLead":"A nyomozók szerint 45 millió forintnyi kábítószerre csaptak le.","id":"20250401_16-kilo-speedet-foglaltak-le-a-rendorok-egy-drogbandanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d04ea4f-d8ad-452b-b2c2-8382a3867e7d.jpg","index":0,"item":"9a03fcf3-2435-45a4-a3f8-024ad6c2b0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_16-kilo-speedet-foglaltak-le-a-rendorok-egy-drogbandanal","timestamp":"2025. április. 01. 10:50","title":"16 kiló speedet foglaltak le a rendőrök egy drogbandánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell maradni számukra – mondja Szél Dávid pszichológus, aki a Kamaszok című Netflix-sorozat óriási visszhangja kapcsán beszélt az influenszerek hatásáról a gyerekekre. Hogyan terjed az internetes nőgyűlölet, és miért fontos, hogy egy apuka megszeresse a Ninjagót? Mit tegyünk, ha elzárkózik a gyerek? Hogyan reagálják le eltérően a fiúk és a lányok a neten felszedett öngyűlöletet? ","shortLead":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell...","id":"20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955.jpg","index":0,"item":"395b9805-cef2-47ed-84c5-31d662798911","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","timestamp":"2025. március. 30. 19:30","title":"Gyötrődnek a kiskamaszokat nevelő szülők, de kicsit túl hamar feladják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb314944-9d87-40a0-9845-6eabd2b96b66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dr. Kildare, a Tövismadarak és a Sógun sztárja 90 éves volt.","shortLead":"A Dr. Kildare, a Tövismadarak és a Sógun sztárja 90 éves volt.","id":"20250330_Meghalt-Richard-Chamberlain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb314944-9d87-40a0-9845-6eabd2b96b66.jpg","index":0,"item":"0e2ddae2-35dc-42c5-a74f-7d7e3ac69ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20250330_Meghalt-Richard-Chamberlain","timestamp":"2025. március. 30. 15:25","title":"Meghalt Richard Chamberlain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére van tartalék autó is.","shortLead":"Szerencsére van tartalék autó is.","id":"20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9.jpg","index":0,"item":"c3544d9f-236f-4ad7-af02-c654672fa2a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","timestamp":"2025. április. 01. 07:23","title":"Kellemetlen baki: falnak csapták a MotoGP biztonsági autóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve, hogy szándéka teljesen komoly a sziget amerikai befolyás alá helyezésére.","shortLead":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve...","id":"20250330_donald-trump-gronland-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7.jpg","index":0,"item":"96de2f91-0fb9-4ef8-9682-5f6ecff12892","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-gronland-dania","timestamp":"2025. március. 30. 21:35","title":"Donald Trump: Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu letartóztatásával Törökország új és veszélyes szakaszba került. Jelen állás szerint a török ellenzék akkor is nyerhet Erdogan ellen, ha vezére börtönben marad. J. D. Vance amerikai alelnöknek le kellene mondania, miután elhajtották Grönlandról, odahaza pedig megalázták.","shortLead":"Az isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu letartóztatásával Törökország új és veszélyes szakaszba került. Jelen állás...","id":"20250331_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"a8f705ab-6678-4020-8f52-5dee179e2182","keywords":null,"link":"/360/20250331_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 31. 11:07","title":"Szerte a világban felkapták a témát, hogy az ellene kiadott letartóztatási parancs ellenére Budapestre látogat Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]