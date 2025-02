Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"998ed7c5-4e52-4611-81cc-977135eed98f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kubából több százan, további országokból pedig több ezren jelentkeztek azokra a programokra, amelyek végén a külföldiek orosz állampolgárságot kaphattak. Függetlenül attól, hogy az érdeklődők építőmunkásnak, vagy katonának jelentkeztek, az orosz hatóságok mindenkit durván becsaptak.","shortLead":"Kubából több százan, további országokból pedig több ezren jelentkeztek azokra a programokra, amelyek végén a külföldiek...","id":"20250201_orosz-hadsereg-kubai-zsoldosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998ed7c5-4e52-4611-81cc-977135eed98f.jpg","index":0,"item":"fa911de4-376c-459b-974e-37a84c519bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_orosz-hadsereg-kubai-zsoldosok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 15:30","title":"Így csapja be Oroszország a külföldi zsoldosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár is.","shortLead":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár...","id":"20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e.jpg","index":0,"item":"412f7466-db82-464b-9707-02ee1c114ada","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","timestamp":"2025. február. 01. 08:30","title":"Elengedte a Hamász a férfit, akinek felesége és két kisgyereke is túszként halt meg Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyet Kerkez Milos, míg a harmadik Willi Orbán lett. Az év edzőjének Marco Rossit választották.","shortLead":"A második helyet Kerkez Milos, míg a harmadik Willi Orbán lett. Az év edzőjének Marco Rossit választották.","id":"20250131_szoboszlai-dominik-magyar-aranylabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"b34c29b1-842e-4147-9ffc-0b596527be54","keywords":null,"link":"/sport/20250131_szoboszlai-dominik-magyar-aranylabda","timestamp":"2025. január. 31. 21:07","title":"Ismét Szoboszlai Dominiké a Magyar Aranylabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","shortLead":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","id":"20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f.jpg","index":0,"item":"cd758527-0215-48f6-a040-1947c22de894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","timestamp":"2025. február. 02. 09:56","title":"Több tízezer ezer tárgyat hagytak el a MÁV és a Volánok utasai tavaly, mit tippel, a leggyakrabban mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak teljesítménye, mint a laboratóriumi tesztek során. Az sem tűnik igaznak, hogy a villanyautókban is lassan kell gázt adni, a hagyományos társaihoz képest.","shortLead":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak...","id":"20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267.jpg","index":0,"item":"11c9ca82-981e-42ea-936a-466a99f12f21","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","timestamp":"2025. február. 02. 08:30","title":"Ne higgyünk a teszteknek: így lehet a legtöbbet kihozni egy villanyautó akkumulátorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdb0962-4c42-4157-b299-0bc434cc4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly októberi tizenkettő után Lázár János most újabb Makovecz Imre-alkotásokat, -épületeket és -építményeket tervez kiemelt műemlékké nyilvánítani Budapesttől Csengeren át Makóig.","shortLead":"A tavaly októberi tizenkettő után Lázár János most újabb Makovecz Imre-alkotásokat, -épületeket és -építményeket tervez...","id":"20250131_makovecz-imre-epuletek-felcsut-akademia-kollegium-muemlek-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebdb0962-4c42-4157-b299-0bc434cc4dfa.jpg","index":0,"item":"8732f01d-78c3-4572-96b7-f4a71cc965b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_makovecz-imre-epuletek-felcsut-akademia-kollegium-muemlek-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 31. 12:48","title":"Újabb Makovecz-épületeket minősítenek műemlékké, köztük a felcsúti fociakadémia kollégiumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ad1488-eceb-4db9-b3b4-e9683957fc77","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"A TikToknak köszönhetően egyre elterjedtebb a kifejezés, amelyet elsősorban nők használnak arra a jelenségre, ha egyetlen pillanat alatt kiábrándulnak abból, akihez addig vonzódtak.","shortLead":"A TikToknak köszönhetően egyre elterjedtebb a kifejezés, amelyet elsősorban nők használnak arra a jelenségre, ha...","id":"20250201_ick-randi-tiktok-trend-fiatalok-maximalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ad1488-eceb-4db9-b3b4-e9683957fc77.jpg","index":0,"item":"08c64c5f-9fb5-4a14-a853-0a9918ccc4a5","keywords":null,"link":"/elet/20250201_ick-randi-tiktok-trend-fiatalok-maximalizmus","timestamp":"2025. február. 01. 07:01","title":"Az egyik pillanatban még bírta a barátját, a másikban meg már nem? Lehet, hogy ickje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","shortLead":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","id":"20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326.jpg","index":0,"item":"28dc0ff8-7832-4703-ac86-ab54c048654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","timestamp":"2025. január. 31. 15:50","title":"Előkerült két új felvétel a washingtoni repülőbalesetről, közelről látni, ahogy egyenesen belerepül a katonai helikopter az utasszállítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]