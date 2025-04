Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","shortLead":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","id":"20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"88d8c974-b876-4310-8ad1-247f5dfd21d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","timestamp":"2025. április. 02. 15:37","title":"A szlovák kormány kilövet 350 medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint ez késleltetheti egyes újdonságok megjelenését, és a meglévők működésére is hatással lehet.","shortLead":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint...","id":"20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"2fd7565d-001e-4fcc-b4ff-3a99019eb4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","timestamp":"2025. április. 02. 14:03","title":"Komoly gondokkal küzd az OpenAI, megszólalt Sam Altman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ad712-3779-4608-a9d0-5e89602336d6","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból – közölte Gulyás Gergely. Az „ünnepélyes” bejelentés időzítése nem véletlen: a Budapesten tartózkodó Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen – háborús és emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával – tavaly ősz óta nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. De ki lehet-e lépni egy olyan szerződésből, ami soha nem is lett a magyar jogrendszer része?","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból – közölte Gulyás Gergely. Az „ünnepélyes”...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-kilepes-oka-magyarazat-netanjahu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c71ad712-3779-4608-a9d0-5e89602336d6.jpg","index":0,"item":"5dd1e554-f143-4474-89eb-414c4b5c861e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-kilepes-oka-magyarazat-netanjahu-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"Minek ide nemzetközi büntetőbíróság? Nekünk ne mondja meg senki, kit üldözzünk, kit ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","shortLead":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","id":"20250401_balatonboglar-szarvasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425.jpg","index":0,"item":"e2905d01-a24c-4471-a743-e8a62cd61dec","keywords":null,"link":"/elet/20250401_balatonboglar-szarvasok","timestamp":"2025. április. 01. 16:21","title":"Szarvasok vették birtokba Balatonboglár egyik utcáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7ffc5-df61-4cee-96e9-26f49350ac10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független józsefvárosi képviselő nem a Tisza, hanem a Fidesz jelöltjének legyőzésére készül. ","shortLead":"A független józsefvárosi képviselő nem a Tisza, hanem a Fidesz jelöltjének legyőzésére készül. ","id":"20250402_jambor-andras-kepviselo-valasztas-pride-tisza-part-fidesz-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c7ffc5-df61-4cee-96e9-26f49350ac10.jpg","index":0,"item":"f2065e1f-dc49-4e90-9b0d-3f70c5568179","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_jambor-andras-kepviselo-valasztas-pride-tisza-part-fidesz-lejaratokampany","timestamp":"2025. április. 02. 11:26","title":"Jámbor András: Ha most lennének a választások, megnyerném","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és egy katonai helikopter összeütközött Washington fölött. Úgy akart szerepelni a világbajnokságon, hogy az méltó legyen az áldozatok emlékéhez.","shortLead":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és...","id":"20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0.jpg","index":0,"item":"b4615e43-0e9d-4183-aac2-a9d3e8566fd8","keywords":null,"link":"/sport/20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","timestamp":"2025. április. 01. 21:16","title":"A kvadraisten csodálatos versenyzéssel védte meg a címét, de előbb túl kellett tennie magát egy hatalmas tragédián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt év alatt 20 százalék fölött csökkent a lakosság. De a városok közt is akad, ahol 10 százalék fölött volt a lakosságfogyás. A kormány kocsma-, kisbolt-, templom-, és ATM-programokkal védené a településeket, illetve „önrendelkezési” jogot adna nekik az ingatlantranzakciók korlátozhatóságával.","shortLead":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt...","id":"20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"ba0b48b3-4618-4a4f-a978-fea68e790ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","timestamp":"2025. április. 03. 08:13","title":"Kocsma, templom, ATM – íme, a leginkább elnéptelenedő magyar települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","shortLead":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","id":"20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043.jpg","index":0,"item":"dc61d8b8-5658-48b4-a306-c93879cce811","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","timestamp":"2025. április. 02. 08:36","title":"Újabb hatalmas autószállítóval bővült a BYD tengeri flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]