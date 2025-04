Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cee3e44-5d26-4839-9e92-1c33d8116705","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére kimászott az autóból, de látszott, hogy nincs jól.","shortLead":"Szerencsére kimászott az autóból, de látszott, hogy nincs jól.","id":"20250404_japan-nagydij-szabadedzes-romma-torte-az-Alpine-kocsijat-Doohan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cee3e44-5d26-4839-9e92-1c33d8116705.jpg","index":0,"item":"5268cb92-bb64-490f-b440-ae0b1052a6be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_japan-nagydij-szabadedzes-romma-torte-az-Alpine-kocsijat-Doohan","timestamp":"2025. április. 04. 08:28","title":"Ijesztő baleset a Japán Nagydíj szabadedzésén: rommá törte az Alpine kocsiját Doohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7414252b-5546-42f5-9f60-63c496242a3f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ciklusban még országgyűlési képviselője is volt, de most jogutód nélkül megszűnik.","shortLead":"Egy ciklusban még országgyűlési képviselője is volt, de most jogutód nélkül megszűnik.","id":"20250404_Kilenc-ev-utan-megszunik-a-Godollon-alapitott-Uj-Kezdet-Part-lmp-onkormanyzat-gemesi-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7414252b-5546-42f5-9f60-63c496242a3f.jpg","index":0,"item":"cb58155e-cdba-43c1-a1f7-3674a9176b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Kilenc-ev-utan-megszunik-a-Godollon-alapitott-Uj-Kezdet-Part-lmp-onkormanyzat-gemesi-gyorgy","timestamp":"2025. április. 04. 21:45","title":"Kilenc év után megszűnik a Gödöllőn alapított Új Kezdet Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2b90fb-fdc7-47d3-a992-51e70120eb46","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felzárkózik Százhalombattához és Pozsonyhoz a rijekai finomító, ugyanannyi nyersanyagból több dízelt tudnak majd kisajtolni, de kis lépésekben a zöldenergia felé is nyitnak.","shortLead":"Felzárkózik Százhalombattához és Pozsonyhoz a rijekai finomító, ugyanannyi nyersanyagból több dízelt tudnak majd...","id":"20250404_Mol-INA-Rijeka-olajfinomito-fejlesztes-700-millio-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d2b90fb-fdc7-47d3-a992-51e70120eb46.jpg","index":0,"item":"08249c29-0db0-4563-80a5-dd177372b6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Mol-INA-Rijeka-olajfinomito-fejlesztes-700-millio-euro","timestamp":"2025. április. 04. 14:19","title":"700 millió euróból fejleszti finomítóját a Mol horvát leánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe, hanem a Holdba csapódhat be.","shortLead":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe...","id":"20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2.jpg","index":0,"item":"93c8f189-6b68-4332-8fb5-c53a8c1444f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","timestamp":"2025. április. 04. 18:03","title":"Lefotózta a James Webb űrteleszkóp a Földre veszélyes aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik a közvetlen területalapú támogatás, és Ukrajnának adják a magyar gazdáknak járó pénzt. Az Európai Bizottság cáfol.","shortLead":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik...","id":"20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22.jpg","index":0,"item":"4417db9a-ee8f-4c17-9b2e-3fe942e7b9f7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","timestamp":"2025. április. 04. 14:39","title":"A magyar gazdatársadalom nevében tiltakoztak Brüsszelben Ukrajna uniós tagsága ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3a3e88-5499-46b3-a6d7-176d6d8eeaa0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több nemzedék közös tapasztalata, hogy nehezebb dolga van a lakásszerzéssel, mint a szüleik korosztályának volt. A tulajdonosok ugyan elégedettebbek, mint a bérlők, de az ingatlanok drágulásának még előbbiek sem örülnek.","shortLead":"Több nemzedék közös tapasztalata, hogy nehezebb dolga van a lakásszerzéssel, mint a szüleik korosztályának volt...","id":"20250404_hvg-dragulo-lakasok-a-vilagban-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c3a3e88-5499-46b3-a6d7-176d6d8eeaa0.jpg","index":0,"item":"5436d57d-6778-471d-86f1-5dc82b0727fd","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-dragulo-lakasok-a-vilagban-tenytar","timestamp":"2025. április. 04. 12:15","title":"A magyar lakásbérlők kétharmada nem hiszi, hogy valaha is tud saját lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","shortLead":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","id":"20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"805ed141-cde4-4626-8125-0b2465d39499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. április. 04. 08:34","title":"Februárban is zuhant az ipari termelés, és hol voltak akkor még a vámok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0e21b3-56fe-4306-afd9-c585714ac4d2","c_author":"Földes Márton","category":"itthon","description":"Miközben továbbra is érvényes a nemzetközi elfogatóparancs Benjamin Netanjahu ellen, az izraeli miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tiszteletbeli Polgára lett pénteken. Vele együtt eddig öten kapták meg ezt az elismerést.","shortLead":"Miközben továbbra is érvényes a nemzetközi elfogatóparancs Benjamin Netanjahu ellen, az izraeli miniszterelnök...","id":"20250404_Andrzej-Duda-Nobel-bekedijas-civil-aktivista-Netanjahu-NKE-ICC-tiszteletbeli-polgar-cim-adomanyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0e21b3-56fe-4306-afd9-c585714ac4d2.jpg","index":0,"item":"36235c2d-7a88-489b-8395-365f688b43a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Andrzej-Duda-Nobel-bekedijas-civil-aktivista-Netanjahu-NKE-ICC-tiszteletbeli-polgar-cim-adomanyozas","timestamp":"2025. április. 04. 13:43","title":"Andrzej Duda és Nobel-békedíjas civil aktivista közé csöppent Netanjahu a közszolgálati egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]