Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a6991d1d-6915-4bcf-b286-7e61943ca7f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A szenátus 13:9 arányban döntött Farkas Gábor pályázata mellett – közölte lapunkkal a Zeneakadémia. Így, csaknem másfél év után, végre lehet rektora az intézménynek. Ám a választás nem volt egyszerű.","shortLead":"A szenátus 13:9 arányban döntött Farkas Gábor pályázata mellett – közölte lapunkkal a Zeneakadémia. Így, csaknem másfél...","id":"20250417_Otodik-nekifutasra-sikerult-csak-rektorjeloltet-valasztani-a-Zeneakademian-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6991d1d-6915-4bcf-b286-7e61943ca7f1.jpg","index":0,"item":"f6a08c4a-46f6-4851-8b1f-ef7ec1feb615","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Otodik-nekifutasra-sikerult-csak-rektorjeloltet-valasztani-a-Zeneakademian-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 11:27","title":"Ötödik nekifutásra sikerült csak rektorjelöltet választani a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti bizottság érkezett Budapestre, hogy az alapvető jogok érvényesüléséről tájékozódjanak. A tapasztalataikról sajtótájékoztatón számoltak be.","shortLead":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti...","id":"20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265.jpg","index":0,"item":"38a5942a-c1a0-46bb-9c88-ab908e06571d","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","timestamp":"2025. április. 16. 15:00","title":"EP-képviselői delegáció Budapesten: A magyar kormány képviselői kifejezetten agresszívan viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák. A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén?","shortLead":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee.jpg","index":0,"item":"a4024e85-3cc4-40c9-a971-77ca61c462e4","keywords":null,"link":"/360/20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","timestamp":"2025. április. 15. 12:02","title":"„Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f61242-269e-4734-9e8b-a25cc44ea534","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egyik legtekintélyesebb német közgazdász, Hans-Werner Sinn megdöbbent Trumptól, de ahogy elnézi, így vannak ezzel a tőkepiaci szereplők is, erre utal a tőzsdei jegyzések mélyrepülése, valamint az dollárárfolyam alakulása is.","shortLead":"Az egyik legtekintélyesebb német közgazdász, Hans-Werner Sinn megdöbbent Trumptól, de ahogy elnézi, így vannak ezzel...","id":"20250416_USA-dollar-Trump-hitelezok-Hans-Werner-Sinn-FAZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f61242-269e-4734-9e8b-a25cc44ea534.jpg","index":0,"item":"c6a64ba8-c6b3-466f-b0ea-2073d3b8ff5a","keywords":null,"link":"/360/20250416_USA-dollar-Trump-hitelezok-Hans-Werner-Sinn-FAZ","timestamp":"2025. április. 16. 14:40","title":"„Úgy tűnik, az USA kezd kifogyni a pénzből, a hitelezők menekülnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c02aa67-a4ae-4c51-bf48-caf73b4e155f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kutatókat segítheti a DolphinGemma nevű új mesterséges intelligencia, méghozzá abban, hogy kiderüljön: tényleg tekinthető-e nyelvnek a delfinek kommunikációja.","shortLead":"A kutatókat segítheti a DolphinGemma nevű új mesterséges intelligencia, méghozzá abban, hogy kiderüljön: tényleg...","id":"20250415_google-dolphingemma-mesterseges-intelligencia-delfinek-beszed-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c02aa67-a4ae-4c51-bf48-caf73b4e155f.jpg","index":0,"item":"396e1891-c8a7-4733-93b3-5cf2b42b9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_google-dolphingemma-mesterseges-intelligencia-delfinek-beszed-kutatas","timestamp":"2025. április. 15. 15:03","title":"A delfinekkel fog „beszélgetni” a Google új MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel a Facebookot. És nem ez lett volna az egyetlen érdekes gondolata.","shortLead":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel...","id":"20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"e3de4b31-c0b9-4730-a832-71027d89310b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 16. 19:03","title":"Mark Zuckerberg komolyan felvetette, hogy évi egyszer mindenki ismerőseit törölni kéne a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni a 2026-os országgyűlési választásokon. ","shortLead":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni...","id":"20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"30922e66-eff8-499f-93d1-c90f3f57ba1d","keywords":null,"link":"/360/20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:30","title":"EUobserver: A következő egy év kritikus lesz Magyarország és az Európai Unió szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort rakott a gyártó. ","shortLead":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort...","id":"20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa.jpg","index":0,"item":"b7c2fa70-920b-44a1-8085-b57791b03aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"23 órányi szüntelen tiktokozás is lehetséges a Honor akkubajnok új telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]