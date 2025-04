Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73c287f7-eb17-4a0c-b0c7-2ebfade020cb","c_author":"Lakos Gábor","category":"elet","description":" Képes beszámolónk Zakopane és Krynica Zdrój látványosságairól, szánkón száguldottunk, bygost kóstoltunk, bejártuk a legszebb síparadicsomokat és ittunk az „örök ifjúság” vízéből is a gorálok földjén.","shortLead":" Képes beszámolónk Zakopane és Krynica Zdrój látványosságairól, szánkón száguldottunk, bygost kóstoltunk, bejártuk...","id":"20250415_Magas-Tatra-Zakopane-Krynica-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73c287f7-eb17-4a0c-b0c7-2ebfade020cb.jpg","index":0,"item":"126ebfa2-b3ad-4003-b1c9-7249413bebc6","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Magas-Tatra-Zakopane-Krynica-kepek","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Tél végi barangolások Lengyelországban a meseszép Magas-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","shortLead":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","id":"20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf.jpg","index":0,"item":"211c7554-85b4-40f7-8fca-4f2b33863ece","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","timestamp":"2025. április. 16. 07:33","title":"Hadházy és a tüntetők egy csoportja a várban töltötte az éjszakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","shortLead":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","id":"20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a.jpg","index":0,"item":"44ea9642-5387-4b93-be31-dcf70c215eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","timestamp":"2025. április. 15. 19:33","title":"Tisztázták a híresztelést, hogy betiltanák az autókban is használt karbonszálas anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort rakott a gyártó. ","shortLead":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort...","id":"20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa.jpg","index":0,"item":"b7c2fa70-920b-44a1-8085-b57791b03aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"23 órányi szüntelen tiktokozás is lehetséges a Honor akkubajnok új telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A csütörtöki nyitáskor az európai tőzsdék visszaesést mutattak, mivel a befektetők az Európai Központi Bank (EKB) legújabb monetáris politikai döntésére várnak. Amerikában a Fed egyelőre kivárásra rendezkedik be, a vámok fűthetik az inflációt és visszafoghatják a gazdasági növekedést.","shortLead":"A csütörtöki nyitáskor az európai tőzsdék visszaesést mutattak, mivel a befektetők az Európai Központi Bank (EKB...","id":"20250417_Dadogva-indultak-az-europai-tozsdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5fe61361-02e7-48fa-8f24-cb06a07d90f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Dadogva-indultak-az-europai-tozsdek","timestamp":"2025. április. 17. 10:14","title":"Dadogva indultak az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936f92d8-dec2-4300-b1d9-90ff91a81669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy olcsóbb és könnyebb mellett ipari felhasználásra szánt Vision Prón is dolgozhat az Apple, míg egy korábbi, apróbb frissítést, úgy tűnik, áthúztak.","shortLead":"Egy olcsóbb és könnyebb mellett ipari felhasználásra szánt Vision Prón is dolgozhat az Apple, míg egy korábbi, apróbb...","id":"20250415_apple-vision-pro-kevertvalosag-szemuveg-uj-valtozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936f92d8-dec2-4300-b1d9-90ff91a81669.jpg","index":0,"item":"26560658-9da8-47b2-8ad8-dc20b9d0945a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-vision-pro-kevertvalosag-szemuveg-uj-valtozatok","timestamp":"2025. április. 15. 14:03","title":"Két új verzió is jöhet az Apple méregdrága szuperszemüvegéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk virágok, fűszereket, gyümölcsök ültetésével és gondozásával. Adunk néhány tippet a választásokhoz.","shortLead":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk...","id":"20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe.jpg","index":0,"item":"02ccc130-a637-4e04-bce4-12aff85d5712","keywords":null,"link":"/elet/20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","timestamp":"2025. április. 17. 05:31","title":"Varázsoljon kiskertet az erkélyből: ennyi mindent elültethet odakint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29d4cc5-acaf-46ff-8cd4-53337c139850","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Nyolcadik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Tarkal-papa-kendoje-Szexi-a-matek-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29d4cc5-acaf-46ff-8cd4-53337c139850.jpg","index":0,"item":"bcc3289b-fa29-4cf2-a85b-0884ccd5f163","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Tarkal-papa-kendoje-Szexi-a-matek-8","timestamp":"2025. április. 16. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Tarkal papa kendője – Szexi a matek 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]