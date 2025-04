Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az adóegyezségről, befektetésekről és energiaügyekről is szó lehet a magyar-amerikai tárgyalásokon.","shortLead":"Az adóegyezségről, befektetésekről és energiaügyekről is szó lehet a magyar-amerikai tárgyalásokon.","id":"20250417_gazdasagi-kulonmegallapodas-Trump-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"76f9c5d7-c3fb-44fa-8a2d-60ae89c534f8","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_gazdasagi-kulonmegallapodas-Trump-usa","timestamp":"2025. április. 17. 17:15","title":"Nyárra ígéri a kormány a gazdasági különmegállapodást Trump kormányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66affc-ab7c-44ea-9678-2044b51538f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bocsi Tóni! címmel tett közzé Kálmán Olga egy videót, amelyben Rogán Antal szankciós listáról való lekerüléséről beszél.","shortLead":"Bocsi Tóni! címmel tett közzé Kálmán Olga egy videót, amelyben Rogán Antal szankciós listáról való lekerüléséről beszél.","id":"20250417_kalman-olga-bocsanat-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f66affc-ab7c-44ea-9678-2044b51538f7.jpg","index":0,"item":"68036631-95f9-4d06-9b58-b02e55c4a314","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_kalman-olga-bocsanat-rogan-antal","timestamp":"2025. április. 17. 12:00","title":"Kálmán Olga bocsánatot kért Rogán Antaltól, de a fideszes politikus valószínűleg nem erre számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak az Apple, a Samsung vagy a Huawei saját chipjeire. A Xiaomi is visszatér erre az útra, és ismét saját készítésű lapkakészletekben gondolkodik. Már kis is szivárogtak részletek arról, hogy milyen lehet ez a chipkészlet.","shortLead":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak...","id":"20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43.jpg","index":0,"item":"b143ea23-ca97-44c6-bea6-1044fa489ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","timestamp":"2025. április. 18. 14:03","title":"8 év után szólhat nagyot a Xiaomi újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b973497b-0c5c-4fc2-a2e1-a944efc04353","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedvenc európai politikusát, Giorgia Meloni olasz kormányfőt fogadta a Fehér Házban az amerikai elnök, tárgyalásukon szóba került az Ukrajnával kötendő megállapodás is.","shortLead":"Kedvenc európai politikusát, Giorgia Meloni olasz kormányfőt fogadta a Fehér Házban az amerikai elnök, tárgyalásukon...","id":"20250417_Trump-meloni-targyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b973497b-0c5c-4fc2-a2e1-a944efc04353.jpg","index":0,"item":"c8329cf6-6bdf-4d12-8a3f-5fc20202e517","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_Trump-meloni-targyalas-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 20:56","title":"Trump Meloninak: Száz százalék, hogy lesz megállapodás az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","shortLead":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","id":"20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"fcd6258e-0852-450b-86c4-b1230d30a33f","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 08:14","title":"Szijjártó beismerte: 1500 milliárdot költött el a kormány az akkugyárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óránként akár 10 hullócsillag is megfigyelhető lesz napokon belül, tűzgömbök kialakulására is van esély.","shortLead":"Óránként akár 10 hullócsillag is megfigyelhető lesz napokon belül, tűzgömbök kialakulására is van esély.","id":"20250417_lyridak-meteorraj-megfigyeles-hullocsillag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965.jpg","index":0,"item":"a174ccb2-5ce2-4931-837c-8c7593ceb4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_lyridak-meteorraj-megfigyeles-hullocsillag","timestamp":"2025. április. 17. 16:03","title":"Szemeket az égre: jön a legrégebbi ismert meteorraj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint higiéniai okokból van szükség a nejlonra. ","shortLead":"Takács Péter szerint higiéniai okokból van szükség a nejlonra. ","id":"20250417_takacs-peter-kulja-andras-foliaba-tekert-betegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"5d61cb2f-7762-4be7-9e64-2fe9f4c24d6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_takacs-peter-kulja-andras-foliaba-tekert-betegek","timestamp":"2025. április. 17. 11:30","title":"Fóliába tekerve feküdtek a kórházban az emberek, az államtitkár szerint bizonyos esetekben ez a gyakorlat a sürgősségi osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","shortLead":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","id":"20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6.jpg","index":0,"item":"a400dca2-6f08-4a83-ae82-4efe81e6142b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","timestamp":"2025. április. 17. 20:20","title":"2031 lóerő, villany nélkül – itt a világ legerősebb belső égésű motoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]