[{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","shortLead":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","id":"20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"994a2126-78e0-4ab1-90f7-050da55acc9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","timestamp":"2025. április. 21. 18:22","title":"Bayer Zsolt reagált Ferenc pápa halálára, akit anno „demens vénembernek, gazembernek” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4775dc8e-9b50-49e1-a114-ade978a1c901","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az áldozatok családtagjai azt akarták, hogy legyen már vége az ügynek. 