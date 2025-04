Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebben a szegmensben egyértelmű dominanciája van a Toyotának.","shortLead":"Ebben a szegmensben egyértelmű dominanciája van a Toyotának.","id":"20250424_Hibrid-laz-van-a-magyar-a-hasznaltpiacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e.jpg","index":0,"item":"1e66a9ce-09b0-4df7-9d4f-7886245afa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Hibrid-laz-van-a-magyar-a-hasznaltpiacon","timestamp":"2025. április. 24. 10:13","title":"A hibrid autó lett a sláger a magyar használtautó-piacon, de az árak még nem szálltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","shortLead":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","id":"20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28.jpg","index":0,"item":"144319fc-a825-4643-963d-c18a5d998118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 23. 08:45","title":"Megválhat dolgozói ötödétől a nagy múltú chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","shortLead":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","id":"20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79.jpg","index":0,"item":"253f5428-0333-4e6e-8387-abcf69a9d136","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","timestamp":"2025. április. 22. 21:10","title":"Oltásellenes ügyvédnő kapta meg idén a Szkeptikus Társaság Laposföld-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","shortLead":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","id":"20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"b5eaafa9-3409-48fe-8232-243d2c0cd2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","timestamp":"2025. április. 23. 11:07","title":"Hadházy Ákos Facebookon kéri ki a tüntetők véleményét: hogyan tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István érdekeltsége az állami tulajdonból megszerzett vasúti fuvarozócég után egy olyan buszos vállalkozásba is bevásárolta magát, amelynek Lázár János reformjai nyithatnak most új piacot.","shortLead":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István...","id":"20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0.jpg","index":0,"item":"1d38a9f9-399b-4b9f-9b8f-57afd1f66a1b","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. április. 24. 09:00","title":"Orbán veje pótolhatatlan, övé lehet a nagy vonatpótlóbiznisz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ab4302-0c16-4240-b97d-6c35ffa33715","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó ezúttal egy szögletes képződményt vett észre a Jezero kráterben.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó ezúttal egy szögletes képződményt vett észre a Jezero kráterben.","id":"20250424_nasa-mars-szikla-skull-hill","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73ab4302-0c16-4240-b97d-6c35ffa33715.jpg","index":0,"item":"b9363fd4-33d0-4604-a650-b8c84fa7f49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_nasa-mars-szikla-skull-hill","timestamp":"2025. április. 24. 15:03","title":"Különleges sziklát talált a NASA a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d58ac0-6796-4d53-84cf-bc386c19c6cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai légitársaságok a vámháború miatt álltak el a megrendeléseiktől.","shortLead":"A kínai légitársaságok a vámháború miatt álltak el a megrendeléseiktől.","id":"20250423_boeing-kina-repulogep-usa-vamok-donald-trump-airbus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d58ac0-6796-4d53-84cf-bc386c19c6cf.jpg","index":0,"item":"e633930b-a266-42be-8616-3b16c70b0511","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_boeing-kina-repulogep-usa-vamok-donald-trump-airbus","timestamp":"2025. április. 23. 21:23","title":"Új vevőket keres a Boeing a Kínából visszaküldött gépeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba9759-aaae-4a23-8d77-2fb16416c7e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miért nem beszél senki a proktológiáról? Mire kell figyelni anális szex közben? Hogyan kezelték Napóleon aranyerét? Milyen tünetekkel érdemes felkeresni egy szakorvost? Mi történik egy vizsgálaton? Hogyan lesz valakiből proktológus, miért választja ezt a területet egy orvos? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Miért nem beszél senki a proktológiáról? Mire kell figyelni anális szex közben? Hogyan kezelték Napóleon aranyerét...","id":"20250423_Kosz-jol-proktologus-vegbel-egeszseg-orvos-novak-andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba9759-aaae-4a23-8d77-2fb16416c7e8.jpg","index":0,"item":"c7ae1cca-22a0-45a1-a713-63bbd546d654","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Kosz-jol-proktologus-vegbel-egeszseg-orvos-novak-andras-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 15:01","title":"Kösz, jól: Végbéltünetek, amelyekkel orvoshoz kell menni – akkor is, ha tabuként kezeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]