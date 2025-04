Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","shortLead":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","id":"20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39.jpg","index":0,"item":"8f33da60-037b-44f6-bf76-e8b6e6e0a046","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","timestamp":"2025. április. 22. 15:21","title":"A fél országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","shortLead":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","id":"20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"542259dc-1d1d-4d96-9ad7-776b62df6646","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 16:43","title":"Bloomberg: újabb előrehozott választásra készülhet Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is bevettek egy olyan beszélgetésbe, amelyben az amerikai kormány tagjai a jemeni húszik elleni támadás tervét beszélték meg. Pedig akkor még nem is lehetett tudni, hogy folytatásos történetről van szó, ugyanis napokban kiderült az is, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter egy másik csetben a műveletekről többek között feleségével, bátyjával és ügyvédjével is értekezett. Elek Péter ennek kapcsán összeszedett jó pár történelmi baklövést, mert azokból bizony nem volt hiány, egynek majdnem áldozata lett Franklin D. Roosevelt amerikai elnök. ","shortLead":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is...","id":"20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"33114150-548f-47cd-869c-972529951452","keywords":null,"link":"/360/20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","timestamp":"2025. április. 23. 19:00","title":"Történelmi baklövések a nándorfehérvári csata tüzes afterjától egy végzetes vécélehúzásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy nyertes a 4iG lehet.","shortLead":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy...","id":"20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd.jpg","index":0,"item":"1ff05f92-40f4-4e27-a12e-866fda253dd4","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","timestamp":"2025. április. 22. 10:35","title":"Telex: A hadiiparban is nagy magánosítási műveletre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja, hogy részesévé vált volna a konfliktusnak. Az ukrán és az orosz haderőben is szolgálnak külföldiek, de az utóbbiakat Moszkva veti be tömegesen.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja...","id":"20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9.jpg","index":0,"item":"0deb5137-3c38-40a5-87d9-577ead74fb23","keywords":null,"link":"/360/20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","timestamp":"2025. április. 22. 10:30","title":"Az ukrajnai front mindkét oldalán vannak idegenlégiósok, és csecsenek harcolnak csecsenekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad közlekedésért” való kiállásba.","shortLead":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad...","id":"20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"20501f8b-3965-4471-bc65-5a1d0f5926de","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","timestamp":"2025. április. 22. 09:49","title":"Ez lesz kedden az Erzsébet hídon: Hadházy Ákos és Vészabó Noémi exférje is provokátorokat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálja, hogy amivel eddig nem foglalkozott és semmilyen jelentőséget nem tulajdonított neki, azt iszonyatosan sokan nézik. ","shortLead":"Sajnálja, hogy amivel eddig nem foglalkozott és semmilyen jelentőséget nem tulajdonított neki, azt iszonyatosan sokan...","id":"20250422_Sajnalom-jelentette-be-Gulyas-Gergely-uj-TikTok-oldalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"b9736f97-364a-48a7-81a8-e43b5f7e81b8","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Sajnalom-jelentette-be-Gulyas-Gergely-uj-TikTok-oldalat","timestamp":"2025. április. 22. 20:16","title":"„Sajnálom” – jelentette be Gulyás Gergely új TikTok-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Indexet tulajdonló Indamedia 50 százalékos tulajdonosa április 22-től tölti be új pozícióját.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló Indamedia 50 százalékos tulajdonosa április 22-től tölti be új pozícióját.","id":"20250422_Hivatalos-tavozik-a-TV2-vezerigazgatoja-Vaszily-Miklos-lep-a-helyebe-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667.jpg","index":0,"item":"370fa697-4ee5-42bb-829e-221d54dcde3e","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Hivatalos-tavozik-a-TV2-vezerigazgatoja-Vaszily-Miklos-lep-a-helyebe-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 14:14","title":"Hivatalos: távozik a TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós lép a helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]