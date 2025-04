Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d672b027-be1e-4ddd-9d41-94840bed0494","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök fia egy budapesti üzleti konferencián vendégeskedett, ahol arról beszélt, hogy az USA-nak le kell válnia Kínáról, és szorosabbra kell fűznie a kapcsolatát Kelet-Európával, mert itt osztják a Trump-kormányzat értékrendjét, és mert az emberek itt valóban dolgozni akarnak.","shortLead":"Az amerikai elnök fia egy budapesti üzleti konferencián vendégeskedett, ahol arról beszélt, hogy az USA-nak le kell...","id":"20250428_Donald-Trump-Jr-interju-Gulag-befektetesek-Magyarorszag-woke-Kina-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d672b027-be1e-4ddd-9d41-94840bed0494.jpg","index":0,"item":"cbf6cd6d-f2a9-4449-a1c6-93dcecf7585c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Donald-Trump-Jr-interju-Gulag-befektetesek-Magyarorszag-woke-Kina-fugges","timestamp":"2025. április. 28. 08:32","title":"Donald Trump Jr. szerint Amerika túlságosan függ olyanoktól, akik legszívesebben gulágra küldenék őket, ha tehetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart – élén az LVMH-val – visszaesés sújtja. Az ügylet újabb konszolidáció kezdete lehet, de az amerikai elnök kiszámíthatatlansága bármikor súlyos helyzetbe hozhatja a luxusmárkák tulajdonosait.","shortLead":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart –...","id":"20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d.jpg","index":0,"item":"000cddd3-1f29-41fc-9a40-bb3b0e83c4b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Már a gazdagoknak is túl drága a luxus, és az ágazatot még Trump is sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor biztonsági kockázat lett. A Frankfurter Allgemeine Zeitung vendégszerzői szerint megvannak az eszközök a magyar kormányfő megállítására.","shortLead":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor...","id":"20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"fa735912-72cd-4774-b12a-1fb4a5f2dda6","keywords":null,"link":"/360/20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","timestamp":"2025. április. 28. 06:41","title":"Meg kell vonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban – üzenik az új német kormánynak német jogászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új vezetőjének első hivatalos külföldi útja is Rijádba vezetett.","shortLead":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új...","id":"20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c.jpg","index":0,"item":"7b935cfd-7a93-4e00-bf57-0e23848c259c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","timestamp":"2025. április. 27. 22:19","title":"Szaúd-Arábia és Katar rendezik Szíria tartozását a Világbankkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Marton Zsolt váci püspök az érintett lelkipásztort átmeneti óvintézkedésként azonnali hatállyal eltiltotta minden nyilvános papi tevékenységtől.","shortLead":"Marton Zsolt váci püspök az érintett lelkipásztort átmeneti óvintézkedésként azonnali hatállyal eltiltotta minden...","id":"20250428_Vizsgalat-indult-a-Vaci-Egyhazmegye-egyik-papja-ellen-szexualis-visszaeles-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"54ecf524-3fb4-4500-89da-adf827df1b2b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250428_Vizsgalat-indult-a-Vaci-Egyhazmegye-egyik-papja-ellen-szexualis-visszaeles-miatt","timestamp":"2025. április. 28. 07:28","title":"Vizsgálat indult a Váci Egyházmegye egyik papja ellen szexuális visszaélés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eceea26-92f9-4a56-8533-e961cf830080","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat biztosítaná, hogy a lakosság korlátozások nélkül, minden ATM-ből akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint, ingyenesen felvehető készpénzhez.","shortLead":"Az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat biztosítaná, hogy a lakosság korlátozások nélkül, minden ATM-ből akár...","id":"20250428_keszpenzkiadas-ATM-torvenymodosito-ingyenes-keszpenzfelvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eceea26-92f9-4a56-8533-e961cf830080.jpg","index":0,"item":"1c75b419-a741-4051-b9ad-1eff91d09578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_keszpenzkiadas-ATM-torvenymodosito-ingyenes-keszpenzfelvetel","timestamp":"2025. április. 28. 15:21","title":"A készpénzkiadás szabályait is átírja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","shortLead":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","id":"20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"d9955237-5c85-4136-97f1-6950d2966b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","timestamp":"2025. április. 29. 06:46","title":"Négyen meghaltak, miután egy jármű áthajtott egy illinois-i napközis táboron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","shortLead":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","id":"20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4.jpg","index":0,"item":"d6ea557b-169f-4601-a3f2-87c5e87c4fde","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","timestamp":"2025. április. 28. 17:28","title":"48 milliárd forintért vesz új autókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]