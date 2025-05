Az urbanizáció terjedésével a madaraknak már nemcsak a természetben, hanem a városokban is boldogulniuk kell, és a megváltozott körülmények átalakítják a megjelenésüket, azaz a tollazatuk színét – derül ki evolúciós biológiával foglalkozó német és spanyol kutatók vizsgálatából.

A tollak színe nagyon fontos tényező a madarak életében. Az egyik legfontosabb szerepük a hőszabályozás: a sötétebb tollak több hőt nyelnek el, ami előnyös lehet hűvösebb környezetben, annál kevésbé, ha melegebb van. A tollszín a párválasztásban, a versengésben és az álcázásban is szerepet játszik, viszont a városi környezet megzavarja a természetes tényezőket – mutat rá a ZME Science.

A városok melegebbek, mesterséges világítás is jellemző rájuk, és a természetes élőhelyektől erősen eltérő szürkés színek jellemzik. Logikus tehát, hogy a madarak színt váltanak válaszként, hiszen a sikerük érdekében reagálniuk kell az uralkodó színekre és a természetes előhelyek hiányára.

A Granadai Egyetem és a Max Planck Társaság nem egyetemi kutatóintézetének, a Max Planck Institute for Biological Intelligence kutatói több mint 1200, különböző urbanizációs szintű élőhelyen repkedő madárfajról gyűjtöttek információkat egy globális adatkészletből. Ezeket az adatokat összevetették az egyes fajok tollazatának színére vonatkozó részletes információkkal. Kiderült, hogy azok a madarak sikeresebbek a városi területeken, amelyeket kevésbé jellemeznek a barnás árnyalatok, és olyan színeket vesznek fel, amelyekkel jobban kiemelkednek a környezetükből.

Freerange/Stephen Rahn

„A barna árnyalatok gyakrabban fordulnak elő természetes környezetben, mint a városokban. Azt gyanítjuk, hogy a barna madarak hátrányos helyzetben vannak egy meglehetősen szürke városban. A városok uralkodó színei és a megfelelő élőhelyek hiánya tehát meghatározhatja, hogy mely madárfajok sikeresek ott” – véli Kaspar Delhey, az Ecology Letters folyóiratban bemutatott tanulmány egyik vezető szerzője.

Amellett, hogy a barma színt felváltják az élénkebb színek, a nőstényeknél ezek kifejezettebben feltűnőek. Ez is érthető: a városokban már nem leselkedik annyi veszély a madarakra, mint a természetben, így nem kell elbújniuk, így azok a színek, amelyek korábban kockázatosak lettek volna, most segíthetik a felismerést, a párra találást vagy a fajokon belüli dominancia kifejezését.

A mostani kutatás eredménye szembe megy egy korábbi feltételezéssel. Akkor abból indultak ki, hogy a városokban bizonyítottan kevesebb madárfaj él, így a színeik változatossága is csekély lesz. Viszont a kutatók most azt állítják, hogy bár lehet, hogy valóban kevesebb madárfaj található a városokban, azonban ezek sokféle színt hoznak magukkal, így összességében meglepően gazdaggá válik a városi madárvilág látványa.

Ez a tanulmány egyébként rávilágít egy összetettebb jelenségre is: a városok befolyásolhatják az evolúció menetét, méghozzá igen gyorsan. Az egykor semleges vagy akár káros tulajdonságok hasznosak lehetnek városi környezetben. Emellett azt a kérdést is felveti, hogy vajon más állatok is megváltoztatják a megjelenésüket, hogy megbirkózzanak a városi élettel? További kutatásoknak kell feltárniuk, mennyire elterjedt ez a minta, és igaz-e például más, városokban (is) élő állatokra, például a rovarokra és a hüllőkre.

