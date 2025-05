Egy SpaceX Falcon-9 rakéta fedélzetén még márciusban indult el az űrbe a NASA legújabb, SPHEREx nevű űrtávcsöve, mely kétévesre tervezett küldetése során 3D-térképet készít majd a teljes égboltról.

A távcső sikeresen levált a rakétáról, majd alacsony Föld körüli pályára állt, és következett egy hat hetet felölelő kalibrációs időszak, mely most ért véget, és munkába is lépett a SPHEREx – melynek teljes neve egyébként Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer, szóval a rövidítés elég erősen indokolt.

Mint a Gizmodo írja, az űrtávcső napi 3600 infravörös képet készít, a fény olyan hullámhosszait is megfigyelve, amit az emberi szem nem képes érzékelni. Pedig fontosak, mert egészen az univerzum hajnaláig árulhatnak el információkat a különböző objektumokról.

A SPHEREx, szemben számos társával, nem csupán az égbolt egy szegletét szemléli, hanem az egészet – és kéthavonta végigpásztázza azt teljesen. Naponta nagyjából 14 alkalommal kerüli meg a Földet, és minden kerülés során a Tejútrendszer egy újabb sávját pásztázza.

A fényt összesen hat detektorral érzékeli, és élettartama során csaknem kilencmillió megfigyelést fog végezni a csillagközi felhőkről SPHEREx. A felvételek birtokában a tudósok jelentős kérdésekre találhatnak választ, például arra is, hogy az ősrobbanást követően hogyan tágult az univerzum iszonyatos mértékben.

Emellett – egy spektroszkópia nevű technológia segítségével – a távoli galaxisok, valamint a Tejútrendszer poros régióinak fényét is le tudja bontani, hogy megállapítható legyen, mégis miből állnak. Ez pedig fényt deríthet arra, hogyan szóródtak szét a világegyetemben az élet építőkövei – a szerves molekulák, valamint a víz.

