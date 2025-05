Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult volna.","shortLead":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult...","id":"20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10.jpg","index":0,"item":"29e60047-cc38-492a-9aa2-5d2374868871","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 05. 10:57","title":"Két embert letartóztattak a Lady Gaga riói koncertjén tervezett bombamerénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű baktérium fertőzésétől, ami komoly megbetegedést okozhat.","shortLead":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű...","id":"20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c.jpg","index":0,"item":"582a4476-eee6-49c0-a391-790239e61e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","timestamp":"2025. május. 05. 20:03","title":"Az ön bőrében is van egy gomba, és az egészségét köszönheti neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd822d21-ce96-49e3-a547-5e9863d314f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatmilliárd dollárral kevesebbet kaphat a NASA 2026-ban, ha az amerikai Kongresszus megszavazza Donald Trump költségvetési tervét.","shortLead":"Hatmilliárd dollárral kevesebbet kaphat a NASA 2026-ban, ha az amerikai Kongresszus megszavazza Donald Trump...","id":"20250505_nasa-koltsegvetes-2026-trump-kormany-trump-adminisztracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd822d21-ce96-49e3-a547-5e9863d314f0.jpg","index":0,"item":"ae7a37a7-ace0-4cae-acc8-70527526e11a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_nasa-koltsegvetes-2026-trump-kormany-trump-adminisztracio","timestamp":"2025. május. 05. 16:03","title":"A NASA történetének legnagyobb költségcsökkentését tervezi a Trump-kormány, törölhetik az egyik legfontosabb holdprojektet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A már amúgy sem éppen lomha Tesla Model Y mostantól picit még jobban gyorsul.","shortLead":"A már amúgy sem éppen lomha Tesla Model Y mostantól picit még jobban gyorsul.","id":"20250506_szoftveresen-ad-tobb-loerot-a-tesla-model-y-legujabb-frissitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"9c26d4ee-1538-4af0-99ba-f9fc1840bd19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_szoftveresen-ad-tobb-loerot-a-tesla-model-y-legujabb-frissitese","timestamp":"2025. május. 06. 07:59","title":"Szoftveresen ad több lóerőt a Tesla legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6aabbd-5762-46aa-be65-2084b9048c8e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis amerikai márkájának újdonsága lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatokban támad.","shortLead":"A Stellantis amerikai márkájának újdonsága lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatokban támad.","id":"20250506_375-loerovel-debutalt-az-elso-elektromos-jeep-compass","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b6aabbd-5762-46aa-be65-2084b9048c8e.jpg","index":0,"item":"68e908db-8498-44cc-b5d5-cbcc5120720c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_375-loerovel-debutalt-az-elso-elektromos-jeep-compass","timestamp":"2025. május. 06. 07:01","title":"375 lóerővel debütált az első elektromos Jeep Compass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi közgyűlésén, mire Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelezte, a tudomány terén is csak azt kell támogatnia az államnak, ami a magyar érdeket szolgálja.","shortLead":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi...","id":"20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb.jpg","index":0,"item":"acff330e-905f-4da4-afe9-569f9a843a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 15:23","title":"Pengeváltás az Akadémia ünnepi közgyűlésén: Freund odaszúrt, Hankó visszavágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell valósítani. ","shortLead":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell...","id":"20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59.jpg","index":0,"item":"0979de02-fd39-4982-ba7e-68216a65b2ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","timestamp":"2025. május. 05. 08:34","title":"Több mint 3 milliárd forintot költenek az augusztus 20-i tűzijáték szervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]