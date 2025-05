Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt a klímaváltozás mellett a „túlturizmus” is rombolja.","shortLead":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt...","id":"20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a.jpg","index":0,"item":"c788ec3b-1318-47b7-9d7e-1d916c50fd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","timestamp":"2025. május. 07. 15:10","title":"OTP-erdő a Budakeszi Vadaskertben – veszélyben a fenyők és a bükkök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","shortLead":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","id":"20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2.jpg","index":0,"item":"f45a02d8-60c0-4ed8-bbcf-1ba6d1f54e30","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","timestamp":"2025. május. 05. 19:32","title":"Donald Trump 1000 dollárt fizetne azoknak a bevándorlóknak, akik hazatoloncolják saját magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem lehet tovább halogatni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem...","id":"20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729.jpg","index":0,"item":"9aee9331-255b-4920-becc-0bb89cbe9d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","timestamp":"2025. május. 07. 11:13","title":"A főváros pert nyert az Óbudai Gázgyár rákkeltő szennyezésének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt: áthelyeznek bele egy gyakran használt funkciót.","shortLead":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt...","id":"20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8.jpg","index":0,"item":"14fa3e1c-c4cf-4806-a589-ebe5a0ef5856","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","timestamp":"2025. május. 06. 17:03","title":"Ne keresse megszokásból: elköltöztet egy fontos funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814ba0b4-a56d-4a7a-938a-aa23a61b2a85","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Másfél év után újabb előzetest adott ki a késve érkező Grand Theft Auto VI-hoz a Rockstar Games, de immáron azt is tudni, hogy miről – és kikről – fog szólni az új játék története. És izgalmasnak tűnik; nem kicsit, nagyon.","shortLead":"Másfél év után újabb előzetest adott ki a késve érkező Grand Theft Auto VI-hoz a Rockstar Games, de immáron azt is...","id":"20250507_grand-theft-auto-vi-elozetes-gta6-rockstar-games","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/814ba0b4-a56d-4a7a-938a-aa23a61b2a85.jpg","index":0,"item":"0f9bde6d-607e-48e6-9bea-dc1638104239","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_grand-theft-auto-vi-elozetes-gta6-rockstar-games","timestamp":"2025. május. 07. 10:55","title":"Bűn, szerelem, száguldás: befutott a GTA 6 második előzetese (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem csupán szabadságvágyból döntenek az ilyen élet mellett.","shortLead":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem...","id":"20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137.jpg","index":0,"item":"a5f0004e-c92a-4f5f-b883-3ab2faa4e488","keywords":null,"link":"/elet/20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","timestamp":"2025. május. 07. 05:25","title":"„A megélhetési válság miatt cseréltem le a házamat egy lakóautóra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is gondjai támadtak a Vlagyimir Putyinhoz való eljutással.","shortLead":"Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is gondjai támadtak a Vlagyimir Putyinhoz való eljutással.","id":"20250507_lett-litvan-legter-tiltas-vucic-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"fe0963c7-e4c8-4857-a55b-633a687981ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lett-litvan-legter-tiltas-vucic-moszkva","timestamp":"2025. május. 07. 12:52","title":"A lettek és a litvánok is megtiltották a szerb elnök gépének, hogy a légterükön keresztül repüljön Moszkvába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29527d7-0362-4b99-997f-34adfe3c03d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szereti mindenki a Túró Rudit, az erről szóló feladat nem lett a vizsgázók kedvence, az emelt szintű érettségi pedig megosztotta a diákokat","shortLead":"Hiába szereti mindenki a Túró Rudit, az erről szóló feladat nem lett a vizsgázók kedvence, az emelt szintű érettségi...","id":"20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b29527d7-0362-4b99-997f-34adfe3c03d6.jpg","index":0,"item":"ab698378-1bb9-42ec-9b19-51d394f0002e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Korrekt, könnyű, a vártnál egyszerűbb – így látták a diákok a matekérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]