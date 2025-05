Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, az elmúlt két hónapban javultak az amerikai elnök statisztikái.","shortLead":"Igaz, az elmúlt két hónapban javultak az amerikai elnök statisztikái.","id":"20250510_Donald-Trump-titkosszolgalatok-hirszerzes-ertekezlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b.jpg","index":0,"item":"c8f052d1-7bfa-469a-8eed-58a341d1ee7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Donald-Trump-titkosszolgalatok-hirszerzes-ertekezlet","timestamp":"2025. május. 10. 12:18","title":"Donald Trump eddig mindössze 12-szer vett részt a napi hírszerzési értekezleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a6ddd-617c-4157-966d-301bc5d7c758","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több területen is átalakul a Netflix, mobilon és tévén egyaránt. Jön a mesterséges intelligencia is.","shortLead":"Több területen is átalakul a Netflix, mobilon és tévén egyaránt. Jön a mesterséges intelligencia is.","id":"20250508_netflix-mesterseges-intelligencia-tartalom-kereses-megujulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20a6ddd-617c-4157-966d-301bc5d7c758.jpg","index":0,"item":"48bf7910-0598-40c6-8caf-8bf119edb7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_netflix-mesterseges-intelligencia-tartalom-kereses-megujulas","timestamp":"2025. május. 08. 19:03","title":"Rá sem fog ismerni: teljesen megújul a Netflix, máshogy tud majd keresni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának megünneplésére, és félreértés ne essék, nekik van is mit ünnepelni rajta, ám itt a két világ közötti fura, egyszerre senki és mindenki földjén, Európa lichthófján nehéz győzelemként megélni a történteket, függetlenül attól, hogy annak idején ki és melyik oldalon vett részt a háborúban.","shortLead":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának...","id":"20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07.jpg","index":0,"item":"b2e1beee-80fb-428b-a093-ed853e6ca93a","keywords":null,"link":"/360/20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","timestamp":"2025. május. 09. 19:02","title":"Tatárdúlás, törökdúlás, felszabadúlás: miért nem tudunk máig mit kezdeni a győzelem napjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","shortLead":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","id":"20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"6e6e028a-5f0d-4b32-b277-98e6a7f4be6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","timestamp":"2025. május. 09. 08:28","title":"Templomfelújítás, reptérüzemeltetés – ismét belenyúlt a kormány a költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e07db3-c68e-448a-87a2-52af113d2984","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a házasságnak többféle, kutatások által is megerősített egészségügyi előnye van, egy lengyel vizsgálat egy kellemetlenebb mellékhatásra derített fényt. Úgy tűnik, a hivatalossá tett együttélés kimutatható mértékben növeli a túlsúly kockázatát, azonban nem mindkét félnél egyformán: a férfiaknak van nagyobb kitettségük.","shortLead":"Bár a házasságnak többféle, kutatások által is megerősített egészségügyi előnye van, egy lengyel vizsgálat...","id":"20250509_hvg-elhizas-ferfiak-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07e07db3-c68e-448a-87a2-52af113d2984.jpg","index":0,"item":"a2cbf045-be5d-4c50-8375-9277796c0384","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-elhizas-ferfiak-hazassag","timestamp":"2025. május. 09. 16:15","title":"Egyre több adat támasztja alá: híznak a férfiak a házasságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Együtt fognak dolgozni a méltóságteljes békéért.","shortLead":"Együtt fognak dolgozni a méltóságteljes békéért.","id":"20250508_Merz-biztositotta-Zelenszkijt-arrol-hogy-Nemetorszag-tovabbra-is-tamogatja-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f.jpg","index":0,"item":"612203b4-4f60-4f23-afa1-336aa0a9c157","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_Merz-biztositotta-Zelenszkijt-arrol-hogy-Nemetorszag-tovabbra-is-tamogatja-Ukrajnat","timestamp":"2025. május. 08. 21:37","title":"Merz biztosította Zelenszkijt arról, hogy Németország továbbra is támogatja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","shortLead":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","id":"20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44.jpg","index":0,"item":"f935a20a-6e17-433b-ab30-d60caf222a73","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","timestamp":"2025. május. 09. 12:23","title":"Tiborcz említése nélkül reklámozza a CNN a megújuló Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MBH Bank és a Mol együttműködésének keretében 55 új bankautomatát telepítenek töltőállomásokra. A Bankmonitor szakértői azt vizsgálták meg, hogy a lépéssel mennyire kerülhetünk közelebb a kormány céljához: minden településen legyen bankautomata.","shortLead":"Az MBH Bank és a Mol együttműködésének keretében 55 új bankautomatát telepítenek töltőállomásokra. A Bankmonitor...","id":"20250509_mol-atm-bank-mbh-bankmonitor-ingyenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"2b68bd0c-2121-4f4a-851c-6f42a6922cba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_mol-atm-bank-mbh-bankmonitor-ingyenes","timestamp":"2025. május. 09. 10:07","title":"Meglepő, de igaz: akár teljesen ingyenes lehetne a készpénzfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]