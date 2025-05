Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zakatol a kampány.","shortLead":"Zakatol a kampány.","id":"20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a.jpg","index":0,"item":"a532a067-a104-45cb-b46f-042dff99f9c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","timestamp":"2025. május. 12. 11:27","title":"Közzétette a kormány, milyen tájékoztatót kell a drogériáknak kitenniük az árrésstopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében kívánja kormányozni a katolikus egyházat. A Leó pápák története meglehetősen vegyes, volt köztük nagy egyházreformer pápa, mások a szociális érzékenységükkel tüntettek, de olyan is akadt, aki végérvényes szakadást idézett elő a keresztény közösségben. Volt, aki a hívek harcos védelmével írta be magát a pápaság történetébe, akadt, aki korát meghaladó nézeteket vallott, de olyan is, aki évszázadokkal pörgette volna vissza az idő kerekét, ha teheti, mások pedig ügyesen játszották a hatalmasok játékát egy olyan korban, amikor az egyház feje nem csak spirituális vezető, de világi hatalommal rendelkező uralkodó is volt.","shortLead":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében...","id":"20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517.jpg","index":0,"item":"65dab731-fb63-45cb-aeb2-1c807f53ed8a","keywords":null,"link":"/360/20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"XIV. Leó pápa a felvett nevével is üzen a világnak - de miről voltak híresek az elődei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","shortLead":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","id":"20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"672a7aa8-6004-4241-82bc-a1fc0fd80be0","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","timestamp":"2025. május. 11. 09:18","title":"Egyelőre kitart a törékeny tűzszünet India és Pakisztán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","shortLead":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","id":"20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47.jpg","index":0,"item":"f6ce1ba2-56f1-4fcd-8b08-8b7c065c198b","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","timestamp":"2025. május. 11. 13:26","title":"A magyarok jelentős része eladósodott a napi kiadások fedezése miatt, óriási hitelkártya-tartozást görgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű tervet.","shortLead":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű...","id":"20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975.jpg","index":0,"item":"5a70c65e-937d-46f7-bbe9-9ad345569dc0","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","timestamp":"2025. május. 10. 16:15","title":"Be ne jöjjön az orosz: drónokból épülhet egy keleti határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Példátlan, hogy amerikai elnök ekkora értékű ajándékot kapna egy külföldi hatalomtól, és az se biztos, hogy törvényes azt elfogadni.","shortLead":"Példátlan, hogy amerikai elnök ekkora értékű ajándékot kapna egy külföldi hatalomtól, és az se biztos, hogy törvényes...","id":"20250511_A-katari-kiraly-luxusrepulot-ajandekozna-Trumpnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f.jpg","index":0,"item":"384290af-feca-4812-bc65-6182e433d2d4","keywords":null,"link":"/elet/20250511_A-katari-kiraly-luxusrepulot-ajandekozna-Trumpnak","timestamp":"2025. május. 11. 16:05","title":"A katari király luxusrepülőt ajándékozna Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77532c6-aef7-4297-b186-8adfd822279e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lengyel külügy bekérette az orosz nagykövetet.","shortLead":"A lengyel külügy bekérette az orosz nagykövetet.","id":"20250512_krakkoi-orosz-konzulatus-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e77532c6-aef7-4297-b186-8adfd822279e.jpg","index":0,"item":"39d4b715-5773-42e2-afe9-d8e3107dccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_krakkoi-orosz-konzulatus-bezaratas","timestamp":"2025. május. 12. 12:33","title":"Lengyelország bezáratja a krakkói orosz konzulátust a bevásárlóközpont felgyújtásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]