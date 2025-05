Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84f8993b-8da9-425f-9930-0020ce784fd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendőrnek erre is van joga, de mérlegelnie kell a helyzetet. ","shortLead":"A rendőrnek erre is van joga, de mérlegelnie kell a helyzetet. ","id":"20250521_Meg-a-szirenazo-mentot-is-megallitottak-a-turk-delegacio-miatt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84f8993b-8da9-425f-9930-0020ce784fd7.jpg","index":0,"item":"4c5afae9-7824-4398-892a-5e5989801def","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Meg-a-szirenazo-mentot-is-megallitottak-a-turk-delegacio-miatt-video","timestamp":"2025. május. 21. 14:58","title":"Még a szirénázó mentőt is megállították a türk delegáció miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","shortLead":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","id":"20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc.jpg","index":0,"item":"4cff3a32-20a2-42d9-a264-baca4cb192b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","timestamp":"2025. május. 21. 08:16","title":"Novák Katalint Schiffer Andrással együtt fotózták le kedd este egy Kossuth téri kávézó teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás négyzetméteréért átlagosan 1,68 millió forintot kell már kicsengetni.","shortLead":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás...","id":"20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619.jpg","index":0,"item":"6824fa72-219c-4d0d-90ad-b94f5ed262da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","timestamp":"2025. május. 21. 13:18","title":"1,68 millió forint négyzetméterenként – hirdetési ár felett vittek el majdnem minden ötödik ingatlant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc54e6f0-c633-400f-9d14-0d1c6698dfb1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiderült, mikor mutatja be az Apple az iOS 19-et, valamint sok más új rendszerverziót – ezekre lehet számítani idén szoftveres fronton a cuperinói cégnél.","shortLead":"Kiderült, mikor mutatja be az Apple az iOS 19-et, valamint sok más új rendszerverziót – ezekre lehet számítani idén...","id":"20250521_apple-wwdc-ios-macos-frissites-keynote","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc54e6f0-c633-400f-9d14-0d1c6698dfb1.jpg","index":0,"item":"3991db8b-3e9e-4df0-9485-9fffbddcc0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_apple-wwdc-ios-macos-frissites-keynote","timestamp":"2025. május. 21. 12:31","title":"Mentse el a dátumot: ekkor jönnek az Apple nagy bejelentései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump ezt elvetette. ","shortLead":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump...","id":"20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b.jpg","index":0,"item":"c49f8f4e-cc16-462a-bb00-4439bfe21a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","timestamp":"2025. május. 22. 12:57","title":"Június közepén kezdődhetnek az orosz–ukrán tárgyalások a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","shortLead":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","id":"20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"c50561da-522b-4141-951d-b239975a746e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. május. 21. 17:48","title":"Hétvégén is fizetős lehet a parkolás Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693d4962-19bf-400b-89c7-a4b645c78db9","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Átvette a Wizz Air az első, hosszútávú járatok teljesítésére is képes A321 XLR típusú repülőgépét. A vállalat összesen 47 példányt rendelt, a légitársaság lesz a típus első diszkont légitársasági üzemeltető Európában. Az új géptípus új desztinációkat is jelent.","shortLead":"Átvette a Wizz Air az első, hosszútávú járatok teljesítésére is képes A321 XLR típusú repülőgépét. A vállalat összesen...","id":"20250520_wizz-air-uj-repulo-airbus-a321xlr-tavoli-desztinaciok-hosszutavu-jaratok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693d4962-19bf-400b-89c7-a4b645c78db9.jpg","index":0,"item":"321e32ca-bfcb-4a8f-8491-d99ac9d72c6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_wizz-air-uj-repulo-airbus-a321xlr-tavoli-desztinaciok-hosszutavu-jaratok-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 21:12","title":"Itt az XLR a Wizz Airnél: megjött az új repülő, indulnak az akár 8 órás, hosszútávú járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Oboára, szaxofonra vagy klarinétra, 2,5-4 percben, a vegyiharc ezrednek vagy a területvédelmi ezredeknek ajánlva. Fődíj: 700 ezer forint. Ákos nincs a zsűriben.","shortLead":"Oboára, szaxofonra vagy klarinétra, 2,5-4 percben, a vegyiharc ezrednek vagy a területvédelmi ezredeknek ajánlva...","id":"20250522_Katonai-indulora-irt-ki-palyazatot-a-HM-Zeneszerzok-alkossatok-remekmuveket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b.jpg","index":0,"item":"1ab30429-31b2-4038-a6aa-37f2afd347f0","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Katonai-indulora-irt-ki-palyazatot-a-HM-Zeneszerzok-alkossatok-remekmuveket","timestamp":"2025. május. 22. 18:11","title":"Katonai indulóra írt ki pályázatot a HM: Zeneszerzők, alkossatok remekműveket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]