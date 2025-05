Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","shortLead":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","id":"20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee.jpg","index":0,"item":"b81e81ad-6c3d-402d-b646-f758af07f639","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","timestamp":"2025. május. 21. 08:42","title":"Meghalt George Wendt, a Cheers sztárja, a filmtörténet leghíresebb törzsvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","shortLead":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","id":"20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87.jpg","index":0,"item":"d1d8f25e-f527-4077-9474-d88ae7ec8502","keywords":null,"link":"/sport/20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","timestamp":"2025. május. 22. 17:44","title":"Modric elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve bíbelődni ezzel, rábízhatja a böngészőre a dolgot.","shortLead":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve...","id":"20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99.jpg","index":0,"item":"e8e1cb68-e7f3-4e09-bd80-b8d073f37006","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","timestamp":"2025. május. 21. 13:03","title":"Ha megjelenik ez az üzenet a Chrome-ban, nagy a baj – de egyetlen kattintással megoldhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ab35cc-3ea2-473c-a893-34e59c5b5f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BYD Dolphin Surf 88 lóerős alapmodellje 220 kilométeres hatótávolságot ígér, ami városban akár a 356 kilométert is elérheti.","shortLead":"A BYD Dolphin Surf 88 lóerős alapmodellje 220 kilométeres hatótávolságot ígér, ami városban akár a 356 kilométert is...","id":"20250521_ledobta-az-arbombat-a-byd-dolphin-surf-olcso-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86ab35cc-3ea2-473c-a893-34e59c5b5f6c.jpg","index":0,"item":"26049b21-f186-4d5f-bd10-f5f264bf2d9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_ledobta-az-arbombat-a-byd-dolphin-surf-olcso-uj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 21. 14:40","title":"Ledobta az árbombát a BYD: 7,99 millió forintos új villanyautó jött Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok járnak majd. ","shortLead":"Pótlóbuszok járnak majd. ","id":"20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760.jpg","index":0,"item":"a19046cf-ae8f-491a-a4c2-55e52fa53fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","timestamp":"2025. május. 22. 08:46","title":"Jön a nyári felfordulás a nagykörúton – leáll a 4-6-os egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rakomány élelmiszer-biztonsági jelölései nem voltak megfelelőek, sem nyomon követhetőek, ezért tartalma nem alkalmas az emberi fogyasztásra – állapították meg a szakemberek.","shortLead":"A rakomány élelmiszer-biztonsági jelölései nem voltak megfelelőek, sem nyomon követhetőek, ezért tartalma nem alkalmas...","id":"20250521_nav-szegedi-vadaspark-szabalytalanul-szallitott-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1.jpg","index":0,"item":"2c52fc87-ff42-414a-9b38-89a046e7f0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_nav-szegedi-vadaspark-szabalytalanul-szallitott-zoldseg","timestamp":"2025. május. 21. 11:17","title":"NAV: több mint 4 tonna szabálytalanul szállított zöldséget kaptak a Szegedi Vadaspark állatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A problémák, megélhetés, infláció és közszolgáltatások mellett a belpolitikai kérdéseké volt a főszerep. Magyar Péterre és a politikát elhagyó Gurcsányra is név szerint kérdeznek.","shortLead":"A problémák, megélhetés, infláció és közszolgáltatások mellett a belpolitikai kérdéseké volt a főszerep. Magyar Péterre...","id":"20250521_Ezekre-a-kerdesekre-kivancsi-a-Fidesznek-mero-kozvelemeny-kutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"d4d93d72-f2b8-436c-a02b-325f95528e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Ezekre-a-kerdesekre-kivancsi-a-Fidesznek-mero-kozvelemeny-kutato","timestamp":"2025. május. 21. 11:54","title":"Magyar Péter és az infláció – többek közt ezekre a kérdésekre kíváncsi a Fidesznek fontos témákban mérő közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal többek között azt kifogásolta, hogy a filmklubjaikon egy transznemű tinédzser életét bemutató filmet is vetítettek.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal többek között azt kifogásolta, hogy a filmklubjaikon egy transznemű tinédzser életét...","id":"20250521_szuverenitasvedelmi-hivatal-nyomasgyakorlo-szervezet-kinedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"c22f153d-15c7-464e-9cc6-f1b2e3456d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_szuverenitasvedelmi-hivatal-nyomasgyakorlo-szervezet-kinedok","timestamp":"2025. május. 21. 15:52","title":"Nyomásgyakorló szervezetnek neveztek Láncziék egy egyesületet, amely magyar állami támogatást is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]