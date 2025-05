Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt, hogy Lánczi Tamás és szuverenitásvédelminek nevezett csapata a kormánypárttal karöltve bármit megtehessen. ","shortLead":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt...","id":"20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"8ca82cb4-0042-4c9d-85bf-4e4b13669ef6","keywords":null,"link":"/360/20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","timestamp":"2025. május. 22. 09:30","title":"Munk Veronika: Ez nem is törvény, csak kilövési engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53574a64-33b9-4c12-9b8a-d095ee077894","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A populista szélsőség térhódításától tartó Európa megkönnyebbülésére nem sikerült megnyernie a román elnökválasztást George Simionnak, mert Nicusor Dan bukaresti főpolgármester utcahossznyi hátrányt fordított tömbháznyi előnyre. Hogyan állt össze az eredmény, és mi várható ezután? ","shortLead":"A populista szélsőség térhódításától tartó Európa megkönnyebbülésére nem sikerült megnyernie a román elnökválasztást...","id":"20250522_hvg-ketteszakadt-romania-elnokvalasztas-dan-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53574a64-33b9-4c12-9b8a-d095ee077894.jpg","index":0,"item":"b137a5a2-4eea-4fc9-b39f-39506b02ac96","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-ketteszakadt-romania-elnokvalasztas-dan-simion","timestamp":"2025. május. 22. 12:34","title":"Kettészakadt Románia az elnökválasztáson, de lesz valaha összeborulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe, amelytől a honvédség is rendelt már. Habony Árpád tulajdonrésze egykor Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt.","shortLead":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe...","id":"20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3.jpg","index":0,"item":"f4e5f7a9-496b-40fd-9b94-8dd4ad3a2506","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","timestamp":"2025. május. 22. 11:56","title":"Habony Árpád már hadiiparban is utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554a89c4-cffe-4ad5-b74c-43c67171abda","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bár papíron a magyar kormány lényegében nulla bevétellel számol, módosítani akarja az uniós Helyreállítási Eszköz (RRF) forrásainak megszerzéséhez szükséges tervet, ennek érdekében egyeztet Brüsszellel. A tét 2,6 ezer milliárd forint támogatás és 1,5 ezer milliárd forint hitel, az idő szorít, az eszköz jövőre zárul.","shortLead":"Bár papíron a magyar kormány lényegében nulla bevétellel számol, módosítani akarja az uniós Helyreállítási Eszköz (RRF...","id":"20250522_Magyarorszag-informalis-egyeztetes-Brusszel-rrf-unios-tamogatas-eu-koltsegvetes-2026-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554a89c4-cffe-4ad5-b74c-43c67171abda.jpg","index":0,"item":"c6a12b0a-c66c-47bb-a963-477165e3c8fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Magyarorszag-informalis-egyeztetes-Brusszel-rrf-unios-tamogatas-eu-koltsegvetes-2026-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 13:10","title":"Magyarország nem adja fel, „informális egyeztetéseket” folytat Brüsszellel 4 ezer milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1236cc8-a737-4214-a3d8-5567166fe85d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Pannonhalmi Főapátság könyvritkaságait fenyegető rovarinvázió elhárítása azonnali beavatkozást igényel, a könyvtár júniustól bezár. Akár hét hónapig is eltarthat a könyvmentő akció.","shortLead":"A Pannonhalmi Főapátság könyvritkaságait fenyegető rovarinvázió elhárítása azonnali beavatkozást igényel, a könyvtár...","id":"20250523_rovarinvazio-pannonhalmi-konyvtar-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1236cc8-a737-4214-a3d8-5567166fe85d.jpg","index":0,"item":"b437bc98-b723-4152-94da-301218d01731","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_rovarinvazio-pannonhalmi-konyvtar-lezaras","timestamp":"2025. május. 23. 12:17","title":"Hónapokig tart, amíg megmentik a rovarinváziótól a pannonhalmi könyvtár értékes kincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a miniszterelnök nagyon próbálkozik, egyelőre úgy tűnik, hogy alul marad az interneten a Tisza elnökével szemben. Legalábbis a nevükre leadott keresések száma alapján. ","shortLead":"Bár a miniszterelnök nagyon próbálkozik, egyelőre úgy tűnik, hogy alul marad az interneten a Tisza elnökével szemben...","id":"20250522_Harcosok-klubja-Fidesz-Orban-Magyar-Peter-Google-Trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281.jpg","index":0,"item":"cbff2cdc-5078-4194-8f77-37e14b33c5d1","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Harcosok-klubja-Fidesz-Orban-Magyar-Peter-Google-Trends","timestamp":"2025. május. 22. 15:40","title":"A Harcosok Klubja nemcsak a BOK-csarnokot, de a keresési-trendeket is felforgatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika szerint a támadó a rendőrségtől kaphatott útmutatást ahhoz, hogy a nyomkövetővel a lábán hogyan jusson el a tárgyalás helyszínére. ","shortLead":"Renner Erika szerint a támadó a rendőrségtől kaphatott útmutatást ahhoz, hogy a nyomkövetővel a lábán hogyan jusson el...","id":"20250522_Renner-Erika-parkapcsolati-eroszak-bene-krisztian-lugos-orvos-zaklatas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b.jpg","index":0,"item":"583b7ada-5049-4e7b-b83a-b7490e60d5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Renner-Erika-parkapcsolati-eroszak-bene-krisztian-lugos-orvos-zaklatas-tamadas","timestamp":"2025. május. 22. 19:52","title":"Renner Erikára a bíróságon rontott rá a férfi, aki nyolc éve zaklatja őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha egy másik kormánytól kapott.","shortLead":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha...","id":"20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f.jpg","index":0,"item":"d89f7088-6b22-43b8-843a-1345b1ae125b","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","timestamp":"2025. május. 22. 05:24","title":"Elfogadta a katari ajándék repülőt a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]