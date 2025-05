Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és a közvetlenül Gyurcsány Ferenc lemondása, Dobrev Klára előrelépése utáni kutatásban is ugyanígy 9 százalék jött ki. Elemzünk-magyarázunk.","shortLead":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és...","id":"20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821.jpg","index":0,"item":"f02bc8ed-17e2-453b-955d-54847b7c896d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","timestamp":"2025. május. 26. 12:28","title":"A DK-sok észre se vették, hogy lemondott Gyurcsány, vagy nekik mindegy ki a főnök? – meglepő adatot elemeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A díjak attól is függnek, hogy valaki Teslával, más elektromos autóval, illetve havidíjas előfizetéssel használja-e a rendszert.","shortLead":"A díjak attól is függnek, hogy valaki Teslával, más elektromos autóval, illetve havidíjas előfizetéssel használja-e...","id":"20250526_Olcsobb-lett-a-toltes-a-magyarorszagi-Tesla-toltokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349.jpg","index":0,"item":"2a14d816-4540-4046-b977-6a732173607f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Olcsobb-lett-a-toltes-a-magyarorszagi-Tesla-toltokon","timestamp":"2025. május. 26. 09:57","title":"Olcsóbb lett a töltés a magyarországi Tesla-állomásokon és itt a dinamikus árazás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló erejét a boldogság és a vezeklés időtlen passiójátékaként mutatta be a Radnóti Miklós Színház.","shortLead":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló...","id":"20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f.jpg","index":0,"item":"183d7bac-de56-4d76-9dff-b5a6099d8563","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 14:30","title":"„Az elhunyt jóságban szenvedett” – a Radnóti Színház feldolgozásában nem zúgnak a harangok, mint Lars von Trier filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi hajtásból, és olyan helyzetben találkozunk a többiekkel, amelyben lehetőséget kapunk a mélyebb beszélgetésekre.","shortLead":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi...","id":"20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964.jpg","index":0,"item":"bf945bd1-cd54-4fe4-8df2-5bae1c46e41a","keywords":null,"link":"/elet/20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","timestamp":"2025. május. 26. 12:16","title":"Hogyan segítheti a célunk elérését, ha megismerjük azokat, akikkel együtt küzdünk érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig elgondolkodtató. Ezt írják a lapok.","shortLead":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig...","id":"20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"722e3791-f6e0-4b5f-bd63-f203b0c93670","keywords":null,"link":"/360/20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 25. 10:46","title":"Újabb uniós nyomás Magyarországra, Trump békekudarca – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A fenntarthatósági és klímacélokkal ellentétes módon, de az uniós folyamatokhoz illeszkedően hígítaná fel a kormány az ESG-törvényt, a kicsiket még az adatszolgáltatási kötelezettség alól is felmentené. Az intézkedés a német CDU választási ígéretével is összefügg. Mely kötelezettségek mennek, és melyek maradnak az új szabályok szerint?","shortLead":"A fenntarthatósági és klímacélokkal ellentétes módon, de az uniós folyamatokhoz illeszkedően hígítaná fel a kormány...","id":"20250526_hvg-fekezett_habzas-esg-uj-magyar-szabalyozas-sztfh-fenntarthatosag-es-klimacelok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794.jpg","index":0,"item":"72a7f68d-2ced-4c1f-8124-77a297f7e372","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-fekezett_habzas-esg-uj-magyar-szabalyozas-sztfh-fenntarthatosag-es-klimacelok","timestamp":"2025. május. 26. 11:46","title":"Így vizezi fel a kormány a cégek fenntarthatósági kötelezettségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]