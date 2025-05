Kirúghatják a NASA dolgozóinak harmadát és leépítenének egy sor fontos űrkutatási programot Donald Trump költségvetési javaslata miatt – írta a Fehér Ház bejelentése nyomán a Space.com.

Ahogy arról beszámoltunk, az amerikai elnök negyedével csökkentené az amerikai űrkutatási hivatal jövő évi költségvetését, amivel – kritikusai szerint – gyakorlatilag ellehetetlenítené az amerikai űrprogramot, aláásva az USA világűrbeli fölényét.

Trump május elején nyújtotta be a “fogyókúrás” költségvetést (skinny budget), ami alapján a NASA az idei 24,8 milliárd helyett 2026-ban már csak 18,8 milliárd dollárból gazdálkodhatna.

Most a Fehér Ház nyilvánosságra hozta a büdzsé-tervezet részleteit is, így kiderült, hogy a tudományos programok költségvetése még drasztikusabban, a felére csökkenne. Emiatt nemcsak a Hold-küldetések kerülnek veszélybe (azt már lehetett tudni, hogy az Artemis-missziókat lerövidítik, az Orion űrhajót és a Hold körül keringő űrállomás tervét is lefújják), hanem számos Mars-missziót is megszüntetnek, köztük a kőzetminták visszaszállítására tervezett küldetést és a Mars körül keringő két műhold, a Mars Odyssey és a MAVEN misszióját is. Hasonló sorsra juthat a NASA úttörő programja, a New Horizons bolygóközi űrszonda is (borítóképünkön).

A Planetary Society civil űrkutatási szervezet szerint összesen 41 tudományos programot kellene megszüntetni, ha a Kongresszus elfogadja a költségvetést, ami a NASA teljes portfóliójának a harmada.

Az űrkutatási hivatalnál jelenleg több mint 17 ezren dolgoznak, a létszámuk 12 ezer alá csökkenhet, ami egyharmados leépítést jelent.

A Planetary Society attól tart, hogy mindez akkora érvágást jelentene, ami komplett iparágakat sodorhat veszélybe. A civil szervezet a földi fajok kipusztulására használt kifejezéssel élve, “kihalási szintű eseménynek” minősítette a Trump-büdzsét.

