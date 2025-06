Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest – mondta a HVG-nek Karácsony Gergely. A főpolgármester egy dolgot akar elérni: ne kelljen 57 milliárd forintnyi adót befizetni. Beleáll ebbe a harcba a kormánnyal, miközben hadakozik a közgyűlési frakciókkal is, mondván: „a felelősséget viselni kell, vagy haza lehet menni”. Karácsony beszélt Rákosrendezőről, a hoppon maradt NER-es oligarchákról, budapesti olimpiáról, a közgyűlés feloszlatásának esélyéről, és a 2026-os választás eredményét is elárulta.","shortLead":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest –...","id":"20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8.jpg","index":0,"item":"b3277133-a89c-4b32-b02c-81884705c288","keywords":null,"link":"/360/20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","timestamp":"2025. június. 05. 06:00","title":"Karácsony Gergely: Budapest főpolgármestereként az az érdekem, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gyár fejlesztése, bővítése azonban nem áll le.","shortLead":"A gyár fejlesztése, bővítése azonban nem áll le.","id":"20250603_Pocsek-eve-volt-a-Samsungnak-tavaly-tetemes-a-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c.jpg","index":0,"item":"c56cbb2f-f44d-42fb-9f10-66f62c143990","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Pocsek-eve-volt-a-Samsungnak-tavaly-tetemes-a-veszteseg","timestamp":"2025. június. 03. 08:17","title":"Pocsék éve volt a Samsungnak tavaly, tetemes a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","id":"20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973.jpg","index":0,"item":"39c16258-b1f8-40a0-88c3-9397063bdb9e","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","timestamp":"2025. június. 04. 08:38","title":"Az Árkád, a WestEnd és a Pólus 12 éttermének higiéniáját ellenőrizték, mind a 12 ellen eljárás indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján, így itthon is. A nemzetközi és a hazai ginek palettája egyre szélesedik, legyen szó markánsan száraz, édesebb vagy épp fűszeres tételekről. De tényleg csak tonikkal érdemes? Kinek való a gin, és mit nyújtanak a hazai márkák? A Gin Market szervezőjével, a Grand Spirit tulajdonosával, Bárány Péterrel beszélgettünk.","shortLead":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján...","id":"20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5.jpg","index":0,"item":"d6a9fa8f-a483-4ebf-b60a-9e2d76a69f9d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","timestamp":"2025. június. 03. 10:30","title":"Töretlen a népszerűsége és még messze a vége: így lett a gin a világ egyik legnépszerűbb itala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jeszenszky Géza a kórházból nyilatkozott nem sokkal azután, hogy rátámadtak az utcán. Reagált arra is, hogy a fia szerint „évek óta a Sátánt szolgálja”.","shortLead":"Jeszenszky Géza a kórházból nyilatkozott nem sokkal azután, hogy rátámadtak az utcán. Reagált arra is, hogy a fia...","id":"20250603_jeszenszky-geza-jeszenszky-zsolt-tamadas-korhaz-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"698847c9-e6b9-456d-a499-f0c47dad900c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_jeszenszky-geza-jeszenszky-zsolt-tamadas-korhaz-mutet","timestamp":"2025. június. 03. 22:03","title":"Jeszenszky Géza reagált fia szavaira: Elsősorban őt sajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19065335-5377-4fde-a66c-20fce23efb62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metropol a hajléktalan emberek megszégyenítése után újabb célpontokat talált. ","shortLead":"A Metropol a hajléktalan emberek megszégyenítése után újabb célpontokat talált. ","id":"20250604_metropol-hajlektalan-emberek-propaganda-kormany-budapest-nok-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19065335-5377-4fde-a66c-20fce23efb62.jpg","index":0,"item":"618a8afb-3816-45f7-9dea-f4ead009c1d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_metropol-hajlektalan-emberek-propaganda-kormany-budapest-nok-mediaworks","timestamp":"2025. június. 04. 10:49","title":"A kormánypropaganda arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen szövegformázási funkciókkal bővül most.","shortLead":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen...","id":"20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"7cd97703-9d17-47a2-a646-3bfe8fbc816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","timestamp":"2025. június. 03. 16:03","title":"Fizet a Wordért? Lassan felesleges: felnő hozzá a Windows ingyenes programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját kalapáccsal egy férfi. Orbán Viktor dicséretétől indulva a démoni erőket szolgáló Magyar Péteren át eljut oda, hogy Isten (újabb) figyelmeztetést küldött Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek. A politikai indokot kizárja, hiszen súlyosan megsérült apja már „nem tényező”, egyben azt javasolja neki nyilvánosan, hogy ne rohangáljon „kiscserkészként”, hanem nyugodjon le.","shortLead":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját...","id":"20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd.jpg","index":0,"item":"df509f0e-da07-47fe-93b9-f452d387e28f","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 11:22","title":"Jeszenszky Zsolt szerint apja évek óta a Sátánt szolgálja, a kalapácsos támadás pedig Isten figyelmeztető jelzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]