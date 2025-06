Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban ugyanis a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","shortLead":"A következő napokban ugyanis a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell...","id":"20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"29f7f47b-3fc9-41e4-b464-41cd8c07a01e","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. június. 05. 05:23","title":"Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami éppen annyira erős, mint jelenlegi alternatívái, viszont igen könnyen lebomlik, méghozzá veszélytelen vegyületekre.","shortLead":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami...","id":"20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30.jpg","index":0,"item":"d5577dc7-6df1-4fe1-b40c-cab1749c024b","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","timestamp":"2025. június. 03. 16:00","title":"A most feltalált műanyag ugyanolyan tartós, de ha kell, akkor másnap reggelre lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójának kültéri díszletében. Bár ez a közleményben nem szerepel, Vidnyánszky Attila rendező több mint egymilliárd forint támogatást kapott a filmre.","shortLead":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti...","id":"20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead.jpg","index":0,"item":"a3a0a180-07d2-4502-ad54-a9874606189d","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","timestamp":"2025. június. 03. 11:57","title":"Vidnyánszky Attila már forgatja a milliárdos támogatású mozifilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap „miniszoknyás” felhívása kapcsán.","shortLead":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap...","id":"20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625.jpg","index":0,"item":"1ed4f2ef-ea77-4644-bbef-33a0be4cd287","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","timestamp":"2025. június. 05. 11:17","title":"Hodász András mozgalmat indítana a Metropol szexuális zaklatásra buzdító cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","id":"20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c.jpg","index":0,"item":"67ce4529-53ad-46a1-aa45-f566fd01ae61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","timestamp":"2025. június. 04. 06:41","title":"Finom tuningot kapott az itthon legkelendőbb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak, így a munkát könnyíthetik meg – a kutatástól az értekezletek rögzítéséig és leiratozásáig.","shortLead":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak...","id":"20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"29fdeeb1-0221-4f04-a0cc-087408f250fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","timestamp":"2025. június. 05. 10:03","title":"A munkáját még nem veszik el, de sokkal könnyebbé teszik a ChatGPT újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval tetszőlegesen elmenthet fontos dolgokat is, hogy később már ne kelljen elmondania a chatbotnak.","shortLead":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval...","id":"20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"f0117545-b1ec-4ccc-903d-438f975d0314","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","timestamp":"2025. június. 04. 14:03","title":"Ingyenes lett az egyik legjobb ChatGPT-funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef126042-efa7-4f5e-909b-980f1c56e00a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az osztrák Kurier nem világlap, Clint Eastwood olyan népszerű, hogy a legnagyobb lapok is lecsaptak rá és szemlézték. Aztán Eastwood közölte: semmilyen interjút nem adott sem ennek a lapnak, sem másiknak.","shortLead":"Bár az osztrák Kurier nem világlap, Clint Eastwood olyan népszerű, hogy a legnagyobb lapok is lecsaptak rá és...","id":"20250603_Egy-osztrak-lap-Clint-Eastwood-interjujat-idezi-a-vilag-de-nem-is-letezik-ilyen-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef126042-efa7-4f5e-909b-980f1c56e00a.jpg","index":0,"item":"8e0b68fd-ac98-41b5-be55-b5f2c1102cf0","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Egy-osztrak-lap-Clint-Eastwood-interjujat-idezi-a-vilag-de-nem-is-letezik-ilyen-interju","timestamp":"2025. június. 03. 13:47","title":"Egy osztrák lap Clint Eastwood-interjúját idézi a világ, de nem is létezik ilyen interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]