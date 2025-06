Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők létrehozták a Visit Tokaj Nonprofit Kft.-t. A reklámra szükség is van, legalábbis Orbán Ráhel családi borászatának eredményei alapján.","shortLead":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők...","id":"20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002.jpg","index":0,"item":"40d4c16d-9c9f-42df-996d-110264a97242","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","timestamp":"2025. június. 06. 12:15","title":"Orbán Ráhel és Mészáros Lőrinc üzleti köréből áll fel a tokaji PR-ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség. Az eset kapcsán annak jártunk utána, hogy kik azok a fejvadászok, és mennyire hasonlítanak az amerikai filmekből ismert, vérdíjért dolgozó „bűnüldözési vállalkozókra”.","shortLead":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség...","id":"20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a.jpg","index":0,"item":"92ed8ada-5354-4962-9486-aec2056030e5","keywords":null,"link":"/360/20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 14:30","title":"Kik azok a fejvadászok, akik nemzetközi bűnözőket fognak el Magyarországon, és hogyan dolgoznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni – véli Daniel Seidemann, Ehud Barak volt kormányfő egykori tanácsadója, aki a Candid berlini alapítvány szervezésében Budapesten tartott tanácskozáson adott interjút a HVG-nek. ","shortLead":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni...","id":"20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63.jpg","index":0,"item":"9210f0d1-7884-4477-b8b9-72a2a2220385","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","timestamp":"2025. június. 05. 16:13","title":"„Talán csak Trump tudná megállítani Netanjahut, hogy véget érjenek a harcok Gázában” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak, így a munkát könnyíthetik meg – a kutatástól az értekezletek rögzítéséig és leiratozásáig.","shortLead":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak...","id":"20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"29fdeeb1-0221-4f04-a0cc-087408f250fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","timestamp":"2025. június. 05. 10:03","title":"A munkáját még nem veszik el, de sokkal könnyebbé teszik a ChatGPT újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f28753d-7c3f-4c05-aa2c-1099b5ed6f40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint hatvan német politikus és közszereplő sürgeti nyílt levélben Berlint és Brüsszelt, hogy álljon ki a magyar Pride betiltása ellen. Az Eurovízió-győztes osztrák énekes is köztük van.","shortLead":"Több mint hatvan német politikus és közszereplő sürgeti nyílt levélben Berlint és Brüsszelt, hogy álljon ki a magyar...","id":"20250605_Conchita-Wurst-neve-is-a-Budapest-Pride-betiltasa-ellen-tiltakozok-kozt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f28753d-7c3f-4c05-aa2c-1099b5ed6f40.jpg","index":0,"item":"cffd5a83-487c-41d8-90b0-d953dae73c1b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Conchita-Wurst-neve-is-a-Budapest-Pride-betiltasa-ellen-tiltakozok-kozt","timestamp":"2025. június. 05. 14:45","title":"Conchita Wurst is tiltakozik a Budapest Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee52fc4b-36b0-44c9-9bb8-cc9c2a97b328","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az utalvány nem lesz örökölhető, csak hideg élelmiszerre lehet költeni, és nem minősül jövedelemnek.","shortLead":"Az utalvány nem lesz örökölhető, csak hideg élelmiszerre lehet költeni, és nem minősül jövedelemnek.","id":"20250605_nyugdijas-elelmiszerutalvany-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee52fc4b-36b0-44c9-9bb8-cc9c2a97b328.jpg","index":0,"item":"990783f9-9506-4f60-8227-0f044c0a9e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_nyugdijas-elelmiszerutalvany-koltsegvetes","timestamp":"2025. június. 05. 15:09","title":"Pénzre nem váltható át a nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b7151a-d8eb-47a1-ac11-b5af47ffdcbf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"1959-ben is ők voltak, akik először használták a hárompontos biztonsági övet. ","shortLead":"1959-ben is ők voltak, akik először használták a hárompontos biztonsági övet. ","id":"20250606_biztonsagi-ov-Volvo-mesterseges-intelligencia-szoftverfissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75b7151a-d8eb-47a1-ac11-b5af47ffdcbf.jpg","index":0,"item":"c1968771-afcd-4856-bf9c-c197732532f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_biztonsagi-ov-Volvo-mesterseges-intelligencia-szoftverfissites","timestamp":"2025. június. 06. 09:43","title":"Már a biztonsági öv is mesterséges intelligenciát használ – újra feltalálta saját találmányát a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]