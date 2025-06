Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a42fdebf-e4f9-4b6b-b332-b5bf4f1a0940","c_author":"Tölgyessy Péter","category":"360","description":"A kormányváltás növekvő esélyei – Tölgyessy Péter HVG-nek írt esszéje.","shortLead":"A kormányváltás növekvő esélyei – Tölgyessy Péter HVG-nek írt esszéje.","id":"20250605_Tolgyessy-Peter-essze-Duborog-alattunk-a-tortenelem-Orban-rendszer-Magyar-Peter-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42fdebf-e4f9-4b6b-b332-b5bf4f1a0940.jpg","index":0,"item":"f3328275-93ed-4c5d-ad6a-0c964c6ede1b","keywords":null,"link":"/360/20250605_Tolgyessy-Peter-essze-Duborog-alattunk-a-tortenelem-Orban-rendszer-Magyar-Peter-valasztas-2026","timestamp":"2025. június. 05. 12:26","title":"Tölgyessy Péter: Dübörög alattunk a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják magukat megtéveszteni – fejti ki a Neue Zürcher Zeitungban megjelent kommentárjában a Közép-Európával és a Duna-térséggel foglalkozó bécsi intézet munkatársa, aki jelenleg a doktoriját írja a Zürichi Egyetemen.","shortLead":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják...","id":"20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49.jpg","index":0,"item":"ee78d063-ce7a-4e2d-a7fe-fdf525cd16ac","keywords":null,"link":"/360/20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","timestamp":"2025. június. 07. 08:14","title":"Techet Péter: Saját hatalmi törekvései miatt Orbán tesz a határon túli magyarok érdekeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcae4cea-cf5f-4a61-a885-166d38947479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület félmilliárd forint EU-s támogatásból épült fel, a látogatókat pedig két darab aszott halfej fogadja.","shortLead":"Az épület félmilliárd forint EU-s támogatásból épült fel, a látogatókat pedig két darab aszott halfej fogadja.","id":"20250606_Furdore-gyanusan-hasonlito-muzeumot-talalt-Hadhazy-Akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcae4cea-cf5f-4a61-a885-166d38947479.jpg","index":0,"item":"aa1ece8c-68a5-437b-a57e-17d2b865dbf2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250606_Furdore-gyanusan-hasonlito-muzeumot-talalt-Hadhazy-Akos","timestamp":"2025. június. 06. 15:42","title":"Fürdőre gyanúsan hasonlító, uniós pénzből épült múzeumot talált Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A flotta több tucat gépe nem repülhet hajtóműproblémák miatt, pótlásuk miatt a Wizz Air nyeresége messze elmaradt a várttól. A pocsék üzleti eredmények közzétételére megzuhant a cég árfolyama.","shortLead":"A flotta több tucat gépe nem repülhet hajtóműproblémák miatt, pótlásuk miatt a Wizz Air nyeresége messze elmaradt...","id":"20250605_A-Wizz-Air-arfolyama-beleallt-a-foldbe-a-sok-hajtomuproblema-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"e8a50238-07c5-4bc0-b21e-10c4026f9495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-Wizz-Air-arfolyama-beleallt-a-foldbe-a-sok-hajtomuproblema-miatt","timestamp":"2025. június. 05. 14:31","title":"A Wizz Air árfolyama beleállt a földbe a sok hajtóműprobléma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről. A regnálása alatt sorolta át B kategóriába a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetsége a magyar ombudsmani intézményt. ","shortLead":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről...","id":"20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3.jpg","index":0,"item":"7a3f17b4-b87b-47d8-b6f4-f307659c659d","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 17:53","title":"A sokat bírált ombudsmant, Kozma Ákost jelöli a Fidesz alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár percre is. Van, aki a fővárost hibáztatja, másnak pedig tetszik a kiállás „a jogainkért”. De miért mondja Karácsony Gergely főpolgármester, hogy ennek a játszmának csak vesztese lehet? Pitner Gábor és Solymos Kristóf riportja.","shortLead":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár...","id":"20250606_budapest-leallas-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05.jpg","index":0,"item":"fd593023-c4bb-41cf-ae30-0c8f2ca7bc26","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_budapest-leallas-video-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 17:55","title":"Van, aki „elküldené kapálni a Karácsonyt”, mert mit tehetne szerencsétlen kormány? – Videón Budapest leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]