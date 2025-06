Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A forgalmat irányító rendőrnek ilyenkor lehetősége van a mérlegelésre – közölték.","shortLead":"A forgalmat irányító rendőrnek ilyenkor lehetősége van a mérlegelésre – közölték.","id":"20250609_A-rendorseg-reagalt-a-CPAC-delegacio-miatt-feltartoztatott-mentoauto-esetere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"1b24ff34-8cd5-43b9-8c20-f5fda798c082","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-rendorseg-reagalt-a-CPAC-delegacio-miatt-feltartoztatott-mentoauto-esetere","timestamp":"2025. június. 09. 19:11","title":"A rendőrség reagált a CPAC delegáció miatt feltartóztatott mentőautó esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","shortLead":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","id":"20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a3b2dfd9-c264-4ed7-a4a9-983a15572c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","timestamp":"2025. június. 10. 12:54","title":"Magyar Péter és Vitézy Dávid egymásra licitálva okolják Lázár Jánost a hétvégi MÁV-káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","shortLead":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","id":"20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6.jpg","index":0,"item":"fbec7184-3f3b-4729-8855-0330fa369e58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","timestamp":"2025. június. 09. 10:56","title":"Vége Gyurcsány virtuális ingatlanbulijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) tulajdonosi jogait a szülővárosában csaknem 70 milliárd forintból felépített autóipari tesztpálya, a ZalaZone felett. Bár az uniós elvárások miatt Palkovics László tavaly októberben lemondott a kuratóriumi elnöki posztról, a kormány most egy újabbat kreált. A jelenleg a mesterségesintelligencia-fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról is beszélt a HVG-nek adott interjúban, hogy a kormány „brüsszelező” politikája mellett miként vennének igénybe uniós támogatásokat.","shortLead":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő...","id":"20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080.jpg","index":0,"item":"c18dc2c5-5312-4a02-ab78-c5343d97bf8d","keywords":null,"link":"/360/20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","timestamp":"2025. június. 10. 06:30","title":"Palkovics László újabb kinevezés előtt: „Valószínűleg az átlagnál jobban elboldogulok a tesztpálya irányításával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","shortLead":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","id":"20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a.jpg","index":0,"item":"4732aa53-871b-4d64-b882-df7a12ad2ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","timestamp":"2025. június. 10. 10:30","title":"Újabb komoly orosz dróntámadás érte Ukrajnát, egy szülészetet is eltaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","shortLead":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","id":"20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa.jpg","index":0,"item":"c04d98e8-2650-450d-ac2d-223ac6a6c23c","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","timestamp":"2025. június. 08. 19:33","title":"Gyermekelhelyezési vita miatt történhetett a passaui gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna többséget szerezni a testületben.","shortLead":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna...","id":"20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"681399c0-ecca-4868-8bed-d27c44c04246","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","timestamp":"2025. június. 10. 05:36","title":"Trump oltástagadó egészségügyi minisztere kirúgta az oltási ajánlásokért felelős teljes tanácsadó testületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Év elején jelentős átalakuláson esett át a Facebook, valamint a Meta több platformja. Most kiderült, milyen változást jelenthet ez a gyakorlatban.","shortLead":"Év elején jelentős átalakuláson esett át a Facebook, valamint a Meta több platformja. Most kiderült, milyen változást...","id":"20250610_meta-facebook-moderacio-iranyelvek-valtoztatas-eroszakos-tartalmak-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"6358fbf1-2e4c-4a8d-ac1a-88d8ec3e626a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_meta-facebook-moderacio-iranyelvek-valtoztatas-eroszakos-tartalmak-jelentes","timestamp":"2025. június. 10. 16:03","title":"Kilőtt az erőszak a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]