[{"available":true,"c_guid":"b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","shortLead":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","id":"20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3.jpg","index":0,"item":"def37b03-b896-447b-beaf-bce6ace1e75d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","timestamp":"2025. június. 11. 11:45","title":"22 milliárd forintos kutatási központot adott át a Samsung SDI akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont Zrt. vezére. Az állami támogatás fejében a magánszolgáltatók is több népegészségügyi feladatot láthatnak el.","shortLead":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja...","id":"20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f.jpg","index":0,"item":"46396885-d20e-43e7-8abf-3e3234aca261","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","timestamp":"2025. június. 10. 15:58","title":"„Az államnak és a betegnek is hasznos, ha a magánellátók bevonódnak az egészségügyi ellátórendszerbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c5164f-2768-4c74-91e0-6a9828e878b4","c_author":"hvg360","category":"eurologus","description":"Hogyan hat a társadalomra az, hogy szélsőséges politikusok az LMBTQ közösség tagjait is célba vették? A román és a spanyol példa.","shortLead":"Hogyan hat a társadalomra az, hogy szélsőséges politikusok az LMBTQ közösség tagjait is célba vették? A román és...","id":"20250611_A-homofob-kampanyok-miatt-megy-egyre-tobb-ember-a-Pride-ra-Europa-szerte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93c5164f-2768-4c74-91e0-6a9828e878b4.jpg","index":0,"item":"82429ceb-64ed-4abd-bca9-8d37e1c44336","keywords":null,"link":"/eurologus/20250611_A-homofob-kampanyok-miatt-megy-egyre-tobb-ember-a-Pride-ra-Europa-szerte","timestamp":"2025. június. 11. 15:37","title":"A homofób kampányok miatt vonul az utcára egyre több ember a melegek védelmében Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f4955-adee-4c2a-aac0-164d81935f9f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ezért ráadáskoncertet is tartanak.","shortLead":"Ezért ráadáskoncertet is tartanak.","id":"20250611_Egy-nap-alatt-elkelt-minden-jegy-Azahriah-oktoberi-MVM-Dome-koncertjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d00f4955-adee-4c2a-aac0-164d81935f9f.jpg","index":0,"item":"4aa719df-df2c-4242-9376-bfde7f20bef6","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Egy-nap-alatt-elkelt-minden-jegy-Azahriah-oktoberi-MVM-Dome-koncertjere","timestamp":"2025. június. 11. 21:56","title":"Egy nap alatt elkelt minden jegy Azahriah októberi MVM Dome-koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","shortLead":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","id":"20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"18a8b71d-ea62-4432-a47a-ba43f2232630","keywords":null,"link":"/elet/20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","timestamp":"2025. június. 11. 09:16","title":"Íme két pofonegyszerű módszer, hogy visszanyerjük az irányítást a figyelmünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet, illetve a Tisza vizét használják majd a gyártás során.","shortLead":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet...","id":"20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275.jpg","index":0,"item":"6c13d33c-72c2-435b-b17d-fad7cba35f92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","timestamp":"2025. június. 11. 16:09","title":"Ivóvíz helyett a Tisza vizét használhatják a debreceni gyárak, de ez is komoly gondokat okozhat a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98e07da-73d3-47ea-8b8e-c52e16d78ede","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hatalmas felháborodás fogadta az ingyenes kormánylap, a Metropol cikkét, amely kéjesen köszönte meg olvasóinak, hogy miniszoknyás nők lábait az ő engedélyük nélkül fotózták le az utcán. Pedig jóval többről van szó perverz nyálcsorgatásnál. De mi az az upskirt, és mit árul el egy országról?","shortLead":"Hatalmas felháborodás fogadta az ingyenes kormánylap, a Metropol cikkét, amely kéjesen köszönte meg olvasóinak...","id":"20250611_metropol-miniszoknyas-nok-fotozas-mi-az-az-upskirt-torveny-zaklatas-nok-elleni-eroszak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98e07da-73d3-47ea-8b8e-c52e16d78ede.jpg","index":0,"item":"3e963786-6295-438f-ac34-fbf3b44daf53","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_metropol-miniszoknyas-nok-fotozas-mi-az-az-upskirt-torveny-zaklatas-nok-elleni-eroszak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 20:02","title":"Máshol börtön jár érte, nálunk a kormánysajtó biztat rá – minden, amit a szoknya alá fotózásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","shortLead":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","id":"20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5.jpg","index":0,"item":"83706873-d3b1-4373-9ca2-3c626f0986a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","timestamp":"2025. június. 12. 06:48","title":"Van olyan balatoni strand, ahol 47 százalékkal kell többet fizetni a belépőért, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]