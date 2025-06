Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Lánczi Tamás vezette hivatal szerint a Válasz Online által készített interjúnak már az időzítése sem véletlen.","shortLead":"A Lánczi Tamás vezette hivatal szerint a Válasz Online által készített interjúnak már az időzítése sem véletlen.","id":"20250611_szuverenitasvedelmi-hivatal-ukran-propaganda-zelenszkij-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98.jpg","index":0,"item":"0f08f68a-5f52-44a3-b544-f746aa78f6a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_szuverenitasvedelmi-hivatal-ukran-propaganda-zelenszkij-interju-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:02","title":"Működik a Szuverenitásvédelmi Hivatal: kapásból ukrán propagandának minősítették a Zelenszkij-interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","shortLead":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","id":"20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"4f069679-d96b-4ad9-b648-75c04008e42a","keywords":null,"link":"/elet/20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","timestamp":"2025. június. 10. 16:24","title":"Elhagyta Amerikát az egyik legnépszerűbb influenszer, miután őrizetbe vette a bevándorlási hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","shortLead":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","id":"20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123.jpg","index":0,"item":"ef7f5a33-7726-4be1-afa8-8c98e8ef8a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","timestamp":"2025. június. 11. 08:47","title":"A szokásosnál melegebb nyár Ázsiában csúcsra járathatja az így is virágzó amerikai LNG-exportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","shortLead":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","id":"20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad.jpg","index":0,"item":"6c97de98-2b92-49f6-95d6-732363b734fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","timestamp":"2025. június. 10. 12:13","title":"Pár éve újították csak fel a pécsi vasútvonalat, de egy szakaszon ismét pótlóbuszok járnak majd, és az InterCityket sem a Keletiben kell majd keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás idejére.","shortLead":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás...","id":"20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"6cfecb47-c738-429b-8470-06cffe3f235a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","timestamp":"2025. június. 11. 12:03","title":"Mobilblokkolókat kellett bekapcsolni az iskolák környékén, annyian akartak csalni a felvételin a mesterséges intelligenciával Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305da0e-1558-4711-bbc0-429ec42a470f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégzéssel való fenyegetés, rendszeres verések és pszichés nyomásgyakorlás is a repertoár része a beszámoló alapján.","shortLead":"Kivégzéssel való fenyegetés, rendszeres verések és pszichés nyomásgyakorlás is a repertoár része a beszámoló alapján.","id":"20250611_Reszletesen-beszelt-az-oroszok-altal-vegzett-kinzasokrol-egy-ukran-katona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f305da0e-1558-4711-bbc0-429ec42a470f.jpg","index":0,"item":"a2baaad3-030a-4ec0-9742-997989853694","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Reszletesen-beszelt-az-oroszok-altal-vegzett-kinzasokrol-egy-ukran-katona","timestamp":"2025. június. 11. 15:38","title":"Részletesen beszélt az oroszok által végzett kínzásokról egy ukrán katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","shortLead":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","id":"20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894.jpg","index":0,"item":"d9e54cb7-4cc9-4a09-81ab-998e8ebf0661","keywords":null,"link":"/elet/20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","timestamp":"2025. június. 10. 16:16","title":"Rémálom volt a brit nyugdíjasnak a korfui nyaralás, mert nem kapott angol ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]