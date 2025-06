Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4265169-6c50-4d15-86d8-d54e7c1a5305","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 87 éves színész haláláig aktív volt, még tavaly is jelent meg új filmje, és épp egy sorozaton dolgozott.","shortLead":"A 87 éves színész haláláig aktív volt, még tavaly is jelent meg új filmje, és épp egy sorozaton dolgozott.","id":"20250612_Meghalt-a-Szellemirtok-2-es-A-sebhelyesarcu-szinesze-Harris-Yulin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4265169-6c50-4d15-86d8-d54e7c1a5305.jpg","index":0,"item":"902acec5-ff99-4a18-b0ac-3dd6a9c02eb8","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Meghalt-a-Szellemirtok-2-es-A-sebhelyesarcu-szinesze-Harris-Yulin","timestamp":"2025. június. 12. 10:09","title":"Meghalt a Szellemirtók 2. és A sebhelyesarcú színésze, Harris Yulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","shortLead":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","id":"20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257.jpg","index":0,"item":"ea85aff1-5edb-4a0c-9df0-98283f3a93ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","timestamp":"2025. június. 12. 12:02","title":"A világon először „négydimenziós” előzetes készült Brad Pitt filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","shortLead":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","id":"20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a.jpg","index":0,"item":"721566a0-b717-4c67-9bfa-929f8da6b1f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Itt a legújabb 7 üléses hatalmas BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56211373-b3e1-42a0-9da2-9901e99a5248","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök csapatainak Los Angeles-i bevetése visszaüthet – figyelmeztet a brit lap ma megjelent friss számának vezércikke.","shortLead":"Az amerikai elnök csapatainak Los Angeles-i bevetése visszaüthet – figyelmeztet a brit lap ma megjelent friss számának...","id":"20250613_economist-trump-hadseregnek-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56211373-b3e1-42a0-9da2-9901e99a5248.jpg","index":0,"item":"006d716d-669e-413a-a17e-fd4e0b6caa41","keywords":null,"link":"/360/20250613_economist-trump-hadseregnek-los-angeles","timestamp":"2025. június. 13. 15:10","title":"The Economist: Ez történhet, amikor egy Trump nevű radikális performance-művész egy hadseregnek parancsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb jövedelműek fokozott adóztatása (sávos szja), sem a magasabb nyereségadó nem jó megoldás.","shortLead":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb...","id":"20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"8cb2040f-a46c-425f-b58f-08d4bf42300f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","timestamp":"2025. június. 13. 15:10","title":"Az NGM magyarázza, miért jó a világbajnok magyar áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám mindenképpen a javára írandó Russell Kirk A konzervatív eszme című könyvének megjelentetése. ","shortLead":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám...","id":"20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec.jpg","index":0,"item":"82365bb2-d937-4419-a073-aae2a8922908","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","timestamp":"2025. június. 12. 15:30","title":"Magyarul is megjelent a könyv, amely bebizonyítja, hogy a konzervatívok nem „a hülyék pártja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a0d8d-0cfc-441b-8fc5-c0379218d806","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tulajdonos nehézkes eladással, ingatlanja értékének csökkenésével, a vevő szigorúbb hitelfeltételekkel, a társadalom pedig növekvő korrupcióval szembesülhet.","shortLead":"A tulajdonos nehézkes eladással, ingatlanja értékének csökkenésével, a vevő szigorúbb hitelfeltételekkel, a társadalom...","id":"20250612_ingatlan-telepulesvedelmi-torveny-ingatlanpiac-hitel-korrupcio-aggodalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a91a0d8d-0cfc-441b-8fc5-c0379218d806.jpg","index":0,"item":"7b469805-b827-43b0-83de-a10e09852fe9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-telepulesvedelmi-torveny-ingatlanpiac-hitel-korrupcio-aggodalmak","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Hazavághatja az ingatlanpiacot a településvédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Elfogadta az EU az orosz és fehérorosz mezőgazdasági termékekre kivetett új vámokat. A tagállami szavazáson a magyar kormány, korábban az Európai Parlamentben pedig sem a Fidesz, sem a Tisza Párt képviselői nem támogatták az orosz mezőgazdasági termékeket sújtó új vámokat.","shortLead":"Elfogadta az EU az orosz és fehérorosz mezőgazdasági termékekre kivetett új vámokat. A tagállami szavazáson a magyar...","id":"20250612_vam_europai-tanacs_mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa.jpg","index":0,"item":"7429402f-2a96-44d6-9960-9b042c597c6f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250612_vam_europai-tanacs_mezogazdasag","timestamp":"2025. június. 12. 15:29","title":"A kormány nem tudta megmenteni az orosz mezőgazdaságot Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]