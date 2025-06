Itt Gmail új funkciója, imádni fogja

Ha önt is bosszantják a hosszas levélváltások (az akár munkahely) Gmail-fiókjában, itt a jó hír: a Google levelezője immáron automatikusan összefoglalja az összes választ egy levélfolyamban, így önnek már nem kell végigpörgetnie azt, csak el kell olvassa az összegzést.

A funkciót, ami mögött a Gemini mesterséges intelligencia dolgozik, még 2024-ben mutatta be a vállalat, de eddig manuálisan kellett előhívni – ez lett most sokkal könnyebb, kényelmesebb. Ezentúl ugyanis a Google MI-je maga dönti el, mikor lehet hasznos egy ilyen összegzés, és kérés nélkül is legenerálja azt a levélfolyam felett. Ráadásul az összefoglaló azonnal frissül, ha időközben új válasz érkezik.

A levélfolyam tetején fog megjelenni az összegzés Google

Az automatikus összegzés első körben az angol nyelvű levelezésekben érhető el Gmail androidos és iPhone-os alkalmazásában. Működése jelenleg Google Workspace környezetben biztosított, a Google eddigi gyakorlatából kiindulva innen kerülhet majd át minden felhasználóhoz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.