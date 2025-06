A világ legrégebbi bumerángja 40 ezer éves, de nem jön vissza, ha eldobják

A világ legrégebbi bumerángja régebbi, mint korábban gondolták, ami új megvilágításba helyezi a korban élő emberek találékonyságát – írja a BBC. Az eszközt 1985-ben találták meg Lengyelországban az Oblazowa barlangban, és ma úgy saccolják, hogy 40 ezer éves lehet.

Korábban „csak” 30 000 évesnek gondolták, viszont most egy új technológiával vizsgálták a helyszínen talált emberi és állati csontokat. A vizsgálat eredménye 39 000 és 42 000 év közé teszi a korát.

A régészek szerint a bumerángot egy mamut agyarából formálták meg elképesztő ügyességgel. A tárgy alakjából arra a következtetésre jutottak, hogy ugyan repülne, ha eldobnák, azonban nem kanyarodna vissza a gazdájához – ahogy azt a bumerángok szokták.

Valószínűleg vadászathoz használták, bár lehetett kulturális vagy művészeti értéke is, esetleg valamilyen rituálénál is előkerülhetett. A kifejezetten jó állapotban lévő bumerángról még azt is meg tudták állapítani, hogy egy jobb kezes ember számára készülhetett.

Dr. Sahra Talamo, az olaszországi Bolognai Egyetem munkatársa arról beszélt, hogy a tárgy „figyelemre méltó betekintést” nyújt az emberi viselkedésbe, különösen abba, hogy a 42 000 évvel ezelőtt élt Homo sapiens hogyan tudott „ilyen tökéletes tárgyat” formázni azzal a tudattal, hogy azt állatok vadászatára lehet használni.

A BBC cikke megjegyzi, hogy a bumerángok általában az ausztráliai kultúrához kapcsolódnak, de több, Ausztrálián kívül talált lelet is arra utal, hogy más kontinensen is használtak hasonló eszközöket.

A legrégebbi ismert ausztráliai bumeráng körülbelül 10 500 évvel ezelőttről származik, és fából készült. Az ausztráliai National Museum Australia szerint azonban vannak 20 ezer éves, bumerángot ábrázoló barlangrajzok is. Lengyelország mellett Európában találtak egy hétezer éves fa bumerángot a Dánia és Németország között fekvő Jylland félszigeten, illetve egy kétezer éveset Hollandiában is, szintén fából, ez viszont valóban vissza is jön, ha eldobják.