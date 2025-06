Riasztó videó mutatja, mennyi mindent megtudhatnak önről, ha akarja, ha nem

Az adatbróker vállalatok különböző forrásokból gyűjtött adatokat értékesítenek. Ezek gyakran személyes információkat tartalmaznak, vásárlási szokásokat, online tevékenységeket fednek fel. Ezért is riasztó a Publicis nevű adatbróker vállalkozás új videója.

A Publicis Group francia reklámkonszern még évekkel ezelőtt vásárolta fel a jó nevű Epsilon adatbróker céget, majd nemrégiben egy másik hasonló vállalat, a Lotame is a bevásárlókosarába került. A cél, hogy integrálja ezek üzletágait, hogy ezután személyre szabott üzeneteket (értsd: reklámokat) tudjon eljuttatni a felnőtt nethasználók mintegy 91 százalékához. És ez bizony több milliárd embert jelent, illetve azt, hogy információk birtokában lesznek ezekről az emberekről.

De hogyan érhető el mindez? Arthur Sadoun, a Publicis vezérigazgatója egy a YouTube-ra is felkerült videóban elmagyarázza, hogy milyen információkkal „kereskednek”. A CoreAI nevű mesterséges intelligencia alapú programmal tudják az adatokból elemezni és előre jelezni a felhasználók vásárlási szokásait. Tudják róluk, hogy kit követnek a közösségi médiában, mit vásárolnak online és fizikailag, hol és mikor, illetve – ami talán még fontosabb – miért teszik ezt.

A videó fontos szereplője (Sadounon kívül persze) egy képzeletbeli nő, „Lola”, akiről tudják, hogy két gyereke van, és sok prémium minőségű gyümölcslevet vásárolnak. Ezen termékek ára folyamatosan emelkedik a helyi kiskereskedőnél, és a nő bevételei nem tudnak lépést tartani az inflációval. A való életben Lola ilyenkor olcsóbb gyümölcsleveket kezd vásárolni, és ha a CoreAI is így dönt, akkor elkezd olcsóbb gyümölcsleveket mutató hirdetéseket megjeleníteni Lolánál. Az igazán ijesztő ebben az – mutat rá a Gizmodo –, hogy nem csupán Lola, hanem szinte mindenki ki van téve az interneten az ilyen figyelő szemeknek. Sadoun még dicsekszik is ezzel: „A CoreAI-nak köszönhetően a netező felnőttek 91 százalékával megtehetjük ezt szerte a világon” – mondja.

„Az adatközvetítői ágazat alulszabályozott, átláthatatlan és veszélyes, mert ahogyan az említett videóban is látható, az adatbrókerek több milliárd emberről rendelkeznek részletes információkkal, azonban a brókerekről csak keveset tudni. Nem ismert, hogy pontosan mit is tudnak a felhasználókról, mit csinálnak ezekkel az adatokkal és kiknek adják el” – véli Lena Cohen, egy nemzetközi non-profit digitális jogi csoport, az Electronic Frontier Foundation technológusa. Szerinte égetően hiányzik az érdemi szabályozás az adatbróker iparágból, ami lehetővé teszi az ilyen vállalatok számára, hogy átláthatóság és felügyelet nélkül működjenek.

Cohen személy szerint illegálisnak tartja az online viselkedés-alapú hirdetéseket, vagyis az olyan reklámokat, amelyek a felhasználók böngészési szokásain alapulnak, és úgy véli, hatékonynak kellene lenniük az olyan reklámoknak is, amelyek az adott weboldalak tartalmát veszik figyelembe. Szerinte a viselkedés-alapú hirdetések betiltása alapvetően megváltoztatná az online szereplők ösztönzését arra, hogy folyamatosan „figyeljék” a webes felhasználókat. Igaz, azt is megjegyzi, hogy még ha vannak is állami szintű adatvédelmi szabályok, ezek gyakran nem kapnak elég figyelmet vagy erőforrásokat a törvények hatékony végrehajtásához.

