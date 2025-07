52 kB-nyi adatból generál lenyűgözően részletes és valósághű környezetet egy új módszer

Már egy ideje használják a játékoknál a proceduláris generálás módszerét, ennek a lényege, hogy a rendszerek algoritmusokat használnak a tartalmak generálásához. A módszerrel elérhető, hogy viszonylag evés adatból lehessen létrehozni olyan végeredményt, mintha adatözön állt volna rendelkezésre.

Az AMD kutatói a németországi Coburgi Egyetemen dolgozó kollegáikkal összefogva egy olyan, a proceduláris generáláson alapuló megoldással rukkoltak ki, amely mindössze 52 kB-nyi adatból generál annyira valósághű természeti környezetet, fát, ágakat és leveleket.

A koppenhágai High-Performance Graphics 2025 kiállításon bemutatott új folyamat DirectX 12 munkagráfokat és hálócsomópontokat használ részletes fa modellek létrehozására menet közben, CPU-erő nélkül. A művészek és a fejlesztők több mint 150 paramétert tudnak módosítani, az évszakos levélszín-eltolódásoktól és az ágmetszési stílusoktól kezdve az összetett animációkig és az automatikus részletességi szint beállításáig, mindezt valós időben. Egy AMD Radeon RX 7900 XTX-en tesztelve a rendszer alig több mint három milliszekundum alatt generált és helyezett el egyedi fageometriákat a geometriapufferben. Ezután automatikusan hangolja a részletességi szinteket a cél képkockasebesség fenntartásához, könnyedén stabil 120 FPS-t biztosítva nagy terhelés alatt. Az eredmény pedig lenyűgöző.

A kutatók olyan természeti környezetet generáltak, amely, ha a növényzetét hagyományos poligonhálókból és textúratérképekből hozták volna létre, akkor ahhoz 36 GB-nyi VRAM kellett volna – ezzel szemben viszont 52 kB is elég volt, ami elképesztő csökkenés a hagyományos módszerekhez képest. Ez persze csak egy elméleti érték, amelyet a kutatócsoport számított ki, és bár a valóságban a tömörítés és az optimalizálás jelentősen csökkentené a RAM-szükségletet, de biztos nem 52 kB-ra – jegyzi meg a PC Gamer. A jövőt illetően a kutatók azt vizsgálják, hogyan lehetne ezt a rugalmas, GPU-vezérelt folyamatot kiterjeszteni a sugárkövetésre, esetleg GPU-n belüli határoló kötethierarchiák ugyanazzal a munkagráf-keretrendszerrel történő kiépítésével.

Az, hogy jó néhány játéknak hatalmas, szinte végtelen a játéktere (ami a szabadság és a felfedezés érzetét kínálja a játékosoknak), viszont a telepítési méretül mindössze néhány GB, a procedurális generálásnak köszönhető. Most pedig a fejlesztők a GPU-munkagráfokat is bevonták a folyamat gyorsításába, további előre lépések várhatók a játékokban is. Ahogy folytatják az izgalmas technika lehetőségeinek feltárását, egyvalami világos: a játékok jövője procedurálisan generált.

