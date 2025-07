Fejezzék végre be az online játékok legyilkolását!

Játszunk egy remek online játékkal, majd egy nap arra ébredünk, hogy már nem tudunk játszani vele, ugyanis a kiadója már nem támogatja többé. Sajnos nem egyedi esetről van szó, ezért is indított el egy mozgalmat még tavaly tavasszal egy youtuber „Stop Killing Games” (állj le a játékok gyilkolásával) néven. Ross Scott arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a fejlesztők és a kiadók szándékosan úgy tervezik a játékaikat, hogy a támogatás megszűnése után azok játszhatatlanná váljanak.

Scott nemrégiben készített egy listát a „halott játékokról”. Ez tartalmazza a már offline játékokat, továbbá azokat, amelyek veszélyben vannak az online funkciók elvesztése miatt, valamint azokat is, amelyeket rajongók által készített javítások vagy proaktív fejlesztők megőriztek. Elképzelhető, hogy a lista nem teljes, de azért elég jó betekintést nyújt.

Rajongók által megmentett (kék), fejlesztők által megmentett (lila), halott (szürke) YouTube/Accursed Farms

A Stop Killing Games weboldal hangsúlyozza, hogy egyre több videojátékot terveznek úgy, hogy a hivatalos támogatás megszűnése után teljesen játszhatatlanná váljanak, különösen az MMO-kat és más, csak online elérhető játékokat. A tervezett elavulásnak ez a gyakorlata mind a fogyasztókat, mind a digitális kultúra megőrzését károsítja – jogszerűsége sok országban megkérdőjelezhető. Az SKG jelenleg azon dolgozik, hogy elegendő aláírást gyűjtsön az európai polgároktól, hogy nyomást gyakorolhasson az EU-ra az online elavulás elleni jogszabályok elfogadása érdekében.

Scott úgy gondolja, hogy ha sikerül felelősségre vonniuk a kiadókat a játékok haláláért, akkor az nagy eséllyel el fog indítani egy hullámot az iparágban a gyakorlat megszűnését eredményezve. Ha már csak egy országban is kötelesek a kiadók játszható állapotban hagyni a játékokat, akkor egyszerűbb lesz ugyanazokat a javításokat világszerte kiadni, mint hogy minden egyes ország jogszabályaihoz igazodjanak. Ha például Franciaországban sikerül kiharcolni, hogy a már eladott játékokat ne lehessen játszhatatlanná tenni, akkor a kiadók nagy eséllyel az összes országban azt a verziót fogják értékesíteni – olvasható a SKG weboldalán.

Arra a felvetésre pedig, hogy nem túlzás-e elvárni a kiadóktól, hogy örökké támogassák a játékokat, Scott úgy reagált, hogy nem is erre gondolnak. Egyszerűen azt szeretnék, hogy úgy tervezzék meg a játékaikat, hogy azokat a vásárlók a támogatás megszűnése után is tudják használni, még ha nem is az összes funkcióval. Az oldalon az is olvasható, hogy bár sok játék kipróbálása ingyenes, ezeket gyakran mikrotranzakciókkal finanszírozzák, amikért fizet a felhasználó. Amikor egy kiadó megszünteti egy ilyen játék támogatását anélkül, hogy a játékosokat bárhogyan is kárpótolnák, akkor konkrétan megfosztják a játékosokat a játék funkcióiba fektetett pénztől. Ezért is kell, hogy a játék valamilyen szinten játszható maradjon, miután a támogatása megszűnik. A javasolt előírásokat viszont nem vonatkoztatnák azokra a játékokra, amelyek valóban ingyenesek.

Maga a SKG mozgalom egyébként egy új ága egy még nagyobb küzdelemnek, amelynek a célja a videojátékok megőrzése a jövő generációi számára.

