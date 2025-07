Reagáltak az európai kiadók a játékok legyilkolása elleni mozgalom óriási tiltakozására

Egyre több videójátékot terveznek úgy, hogy a hivatalos támogatás megszűnése után játszhatatlanná váljanak, elsősorban az MMO-k és más, csak online elérhető játékok esetében. Fel is emelték ez ellen a hangjukat a felhasználók, és el is indult a Stop Killing Games (álljatok le a játékok gyilkolásával) mozgalom a tervezett elavulás e különös megnyilvánulásával szemben.

A mozgalom keretében egy petíciót is indítottak, hogy nyomást gyakoroljanak az EU-ra az online elavulás elleni jogszabályok elfogadása érdekében. Fontos tudni, hogy ez a kezdeményezés nem törekszik az említett videojátékok tulajdonjogának, a kapcsolódó szellemi jogoknak vagy a monetizációs jogoknak a megszerzésére, és nem várja el a kiadótól, hogy erőforrásokat biztosítson az említett videojátékhoz, miután azt megszüntette. Azt viszont kéri, hogy a játékot ésszerűen működőképes (játszható) állapotban hagyják.

Online játékok sorsa: rajongók által megmentett (kék), fejlesztők által megmentett (lila), halott (szürke) YouTube/Accursed Farms

A petíciót immár több mint 1,2 millióan aláírták, meghaladva ezzel az Európai Bizottság hivatalos felülvizsgálatához szükséges küszöböt. A valóban lenyűgöző szám ellenére a szervezők óvatosságra intenek, mivel több százezer aláírás érvénytelen lehet a duplikációk vagy a nem EU-s országokból származó szignók miatt. A kampány továbbra is 1,4 millió érvényesített aláírás összegyűjtésére törekszik a július 31-i határidőig.

Több mint egymillió felhasználó óhaját persze a kiadók sem hagyhatták szó nélkül, már csak azért sem, mert ez arra késztetheti a hatóságokat, hogy megvizsgálják, vajon jogszerűen visszavonhatják-e a kiadók az online játékokhoz való hozzáférést. Míg az Egyesült Államokban az irányelvek egyértelműbbek, a kérdés Európában továbbra is jogilag szürke zóna – magyarázza a TechSpot.

A Video Games Europe, egy európai játékkiadókat képviselő csoport saját nyilatkozatot tett közzé, amelyben a Stop Killing Games mozgalom ellen érvel. „Nagyra értékeljük közösségünk szenvedélyét; az online szolgáltatások megszüntetéséről szóló döntés azonban sokrétű, soha nem szabad félvállról venni, és a vállalatok számára lehetőségként kell kezelni, amikor egy online élmény kereskedelmileg már nem életképes. Megértjük, hogy ez csalódást okozhat a játékosoknak, de amikor ez megtörténik, az iparág biztosítja, hogy a játékosok a helyi fogyasztóvédelmi törvényekkel összhangban tisztességes értesítést kapjanak a várható változásokról” – olvasható a Video Games Europe weboldalán található közleményben. Azt állítják tehát, hogy az online játékok határozatlan ideig történő aktív állapotban tartása igencsak költséges, azt sugallva, hogy a játékok naplementéje pénzügyi szempontból sok stúdió számára szükséges opció.

Reagált is rögtön Ross Scott, aki youtuberként elindította az SKG kampányt: nemrégiben közzétett videójában tisztázta, hogy a petíció nem azt kéri, hogy a hivatalos szerverek örökre online maradjanak, hanem azt, hogy a fejlesztők biztosítsák, hogy a játékok a hivatalos támogatás megszűnése után is elérhetőek maradjanak. Példát is említ, az eredeti Tribes játékot, amely a felhasználók által üzemeltetett privát szervereknek köszönhetően még most is játszható, holott a Sierra már 21 évvel ezelőtt deaktiválta.

Ezzel kapcsolatban a Video Games Europe azonban arra figyelmeztet, hogy a privát szerverek adatvédelmi problémáknak és nem biztonságos tartalmaknak tehetik ki a játékosokat. Scott szerint viszont az egyszerű jogi felelősségkizárások mentesíthetik a kiadókat a korábbi játékok felelőssége alól. Azt is állította, hogy sok meglévő játék azt mutatja, hogy a játékosok hajlandóak elfogadni ezt a kockázatot.

Video Games Europe egy állásfoglalást is kiadott, amelyben részletesebben kifejti, hogy miért ellenzi a Stop Killing Games mozgalmat.

Ha végük a petíciót jóváhagyják, Scott benyújthatja azt az Európai Bizottságnak, és akár nyilvános beszédet is mondhat az Európai Parlamentben. Egyes kiadók már készülnek is a jövőre, és például a Ubisoft offline módokat ígér olyan játékokban, mint a The Crew 2, annak ellenére, hogy amennyiben az Európai Bizottság úgy dönt, hogy kivizsgálja az ügyet, az valószínűleg éveket vesz majd igénybe.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.