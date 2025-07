Most már egyértelmű: elhízást okoz, ha ilyen ételeket eszik

Az már eddig is közismert volt, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása súlyos hatással van az egészségre – például rákot okozhatnak –, a New York-i Egyetem és a Sao Paoloi Egyetem kutatóinak nemrég megjelent tanulmánya azonban közvetlen összefüggést talált az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása és a krónikus betegségek kialakulása között. Emellett az egyre terjedő elhízás egyik fő mozgatórugójaként is tekinteni kell rájuk.

A tudósok azokat a tanulmányokat foglalták össze, amelyek az ultrafeldolgozott élelmiszerek és a túlsúly közötti kapcsolatot vizsgálták. Ezek alapján arra jutottak, hogy ezek az élelmiszerek túlevést okozhatnak – vagyis sokkal több kalóriát visznek be vele az emberek a szervezetükbe, mint amennyire szükségük lenne –, ezzel pedig növelik az elhízás esélyét.

A kutatók szerint ennek egyik fők okát az adalékanyagok és a tartósítószerek jelentik. Mint rámutatnak, az olyan élelmiszerek esetében, mint például a chips és más előre elkészített étel, az említett anyagok túlzott energiabevitelhez vezetnek, megzavarhatják az emésztőrendszert és befolyásolhatják az agy azon képességét, hogy jelezze az embernek, hogy eleget evett.

Emellett megváltozik tőlük az ételek felszívódásának módja, valamint a bél mikrobioma is.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: az ultafeldolgozott élelmiszereknek előnyük is van. David Cutler, a kaliforniai Providence Saint John’s Health Center szakembere a Health Line-nak úgy nyilatkozott: az élelmiszerekhez adott tartósítószerek és adalékanyagok segítettek abban, hogy tovább lehessen őket tárolni, ennek köszönhetően pedig csökkent az alultápláltság az Egyesült Államokban. Emellett kevesebb lett az olyan megbetegedések száma is, amit a nem megfelelően tartósított élelmiszerek okoztak.

Cutler ugyanakkor megjegyezte: az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának kockázata ma már nagyobb, mint egykor az előnye volt.

Travis Masterson, a Pennsylvaniai Állami Egyetem tudósa – aki nem vett részt a tanulmányban – úgy véli, hogy nem csak az elfogyasztott ultrafeldolgozott élelmiszerek mennyisége számít, hanem az is, hogy mi van bennük. A szakember úgy véli, hogy jól látható összefüggés van az étel energiasűrűsége, valamint annak egészségtelensége között.

„Sok ultrafeldolgozott élelmiszer általában magas energiatartalmú, mivel eltávolítják belőle az olyan alkotóelemeket, mint a víz és a rost. Ezt azért teszik meg, hogy növeljék az eltarthatóságot és javítsák az állagot, miközben növelik a jelenlévő zsír- és cukorszintet is” – magyarázta a lapnak a kutató.

A szakértők szerint a legveszélyesebb dolog, hogy ezeket az ételeket úgy tervezik meg, hogy nehéz leállni a fogyasztásukkal, ami azt is nehezíti, hogy az ember pontosan meg tudja ítélni, mekkora adagot evett meg. Ugyanakkor épp emiatt nehéz is kivenni ezeket az étrendből. Már csak azért is, mert például az üdítőitalok vagy az ízesített gabonapelyhek is ilyen ételnek számítanak.

A szakemberek úgy látják, a főzés az egyik legalapvetőbb módja annak, hogy egészségesebb ételeket fogyasszon az ember. Emellett az élelmiszerek címkéinek átbogarászása is megmutathatja, melyek az egészségesebbek, ha pedig valaki szeretne leszokni ezekről, inkább apró lépésekben tegye meg ezt, úgy nagyobb lehet a siker valószínűsége.

