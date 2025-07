1305 fényévre néztek el a csillagászok, ott találták meg az élet építőköveit, ahol még sosem sikerült

Izgalmas felfedezést tettek a Max Planck Csillagászati Intézet kutatói a V883 Orionis nevű, a Földtől mintegy 1305 fényévre található protocsillaggal kapcsolatban. A szakemberek 17 különböző komplex szerves molekula nyomaira bukkantak, de az adatok alapján etilénglikol és glikolnitril is lehet ott. Ezek azért is fontosak, mert az élet kulcsfontosságú építőköveinek, például a glicin és alanin aminosavaknak, valamint a DNS-ben és az RNS-ben is megtalálható adenin nukleobázisnak az prekurzorai.

Fontos, hogy ugyan ez nem azt jelenti, hogy az idegen életet találták meg a szakemberek, de bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az élet kialakulásához szükséges építőkövek megfelelő körülmények között az egész univerzumban kialakulhatnak.

Komplex szerves molekulákat már számos körülmény között találtak az űrben, beleértve a csillagokat létrehozó óriási molekuláris felhőket is. A csillagkeletkezés azonban egy nagyon energikus folyamat, így nem volt világos, hogy ezek a molekulák képesek-e túlélni a protosztár fázist, és beépülni a kialakulóban lévő bolygók anyagába – írja az IFLScience.

„Ezeknek a molekuláknak a megtalálása egy ilyen környezetben igazán izgalmas, mert ez a csillagképződés utáni, de a bolygó kialakulása előtti utolsó szakasz” – nyilatkozta Abubakar Fadul, az intézet kutatója. A szakember szerint ha ezek a molekulák képesek túlélni a csillagképződést, akkor jó esély van rá, hogy később a bolygók anyagába beépülve kedvező környezetet teremtsenek az élet kialakulásához.

Fadul csapatával a jövőben nagyobb felbontású adatokat is szeretne gyűjteni a V883 Orionsról, hogy pontosabb képet kapjon az ott kialakuló állapotról. Nincs kizárva, hogy a vizsgálat során még több komplex szerves molekulára bukkannak majd.

Az eredményeket három cikkben publikálták az Astrophysical Journal Letters, az Astronomical Journal és az Astrophysical Journal című tudományos folyóiratokban.

