Fél a tűtől? Van egy megoldás, amivel el lehetne hagyni az oltásokat

Hogy valaki gyerekként fél a tűtől, az nem annyira meglepő, sok embernél azonban felnőtt korra is megmarad ez a fóbia. Ez azért is probléma, mert egy ponton túl ez már veszélyes is lehet az egészségre, például akkor, ha valaki emiatt nem jár el vérvételre, vagy ezért nem adatja be magának a védőoltásokat. Amerikai kutatók most ez utóbbi problémára találhattak egy megoldást.

A Texasi Egyetem kutatói először azonosítottak egy gyakran figyelmen kívül hagyott felületet a szájban, ahol a szervezetbe lehet juttatni a vakcinát. Ez az úgynevezett junkcionális epithélium kötőszövet (junctional epithelium, JE), vagyis az a terület, ahol az íny találkozik a fogakkal. Ez egy átjárható közeg, ami lehetővé teszi, hogy az immunsejtek átjussanak rajta, és megtámadják a kórokozó baktériumokat a szájban.

A kutatók abból az elképzelésből indultak ki, hogy az immunsejtek bősége ebben a mikrokörnyezetben adaptív immunválaszt válthat ki – írja a Science Alert.

A gyógyszerek JE-n keresztüli szervezetbe juttatását bonyolítja a szövetek ínyen belüli elzártsága, ezért korábban nem igazán tekintettek potenciális vakcina-beadási pontként erre. A lehetséges megoldás azonban megszületett: a fogselyem alkalmazása.

A kutatók a tesztek során többféle vakcinával vonták be a fogselymet, majd egereken alkalmazták a megoldást. Az eredmény biztató: erős immunválaszokat figyeltek meg az egerek szájában és testében, a vakcina pedig hatékonyan védte az egereket egy későbbi influenzafertőzéstől. Az eredményeket a Nature Biomedical Engineering című tudományos lapban publikálták.

A kutatók a klinikai tesztek során festékanyaggal próbálták ki a megoldást az önkénteseken, és úgy tűnt, a dolog ugyanolyan működőképes. Mindez lehetővé teheti a jövőben, hogy a hagyományos oltás helyett ilyen módon adják be az orvosok a vakcinákat.

A tudósok nem először kísérleteznek fogselyemmel: korábban egy olyan fejlesztés is készült, ami életeket menthet azzal, hogy a használatával méri az illető kortizolszintjét.

