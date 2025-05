Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői olyan küldetést kapnak, mintha hittérítők volnának. Kövesdi Veronika és Metz Rudolf Tamás elemzése Orbán Viktor legújabb kampányeszközéről.","shortLead":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői...","id":"20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1.jpg","index":0,"item":"d9e616e5-f641-4771-989a-704965ae2011","keywords":null,"link":"/360/20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 26. 15:30","title":"Harcosok Klubja, a szektás logikára épülő politikai megachurch ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0187a6f-884f-4bb5-9b6b-b6b9412dcf34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Beszédében elismerte, hogy az állami intézmények gyökeres reformjára van szükség.","shortLead":"Beszédében elismerte, hogy az állami intézmények gyökeres reformjára van szükség.","id":"20250526_nicusor-dan-romania-elnok-eskutetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0187a6f-884f-4bb5-9b6b-b6b9412dcf34.jpg","index":0,"item":"37aa62f9-b4ff-4468-990b-4cd1e4c4472a","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_nicusor-dan-romania-elnok-eskutetel","timestamp":"2025. május. 26. 12:37","title":"Letette a hivatali esküt Nicusor Dan, Románia új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta cambridge-i közgazdász, akinek 2021-es jelentését mérföldkőnek tekintik a közgazdaságtan és a természet kapcsolatának újragondolásában: közgazdásznyelven magyarázta el az ökológiai válságot. A professzor azt mondja, a kormányok nyitottak a természet védelmére, de nem tudnak mit kezdeni vele, mert nem ismerik a természeti tőke gazdaságtanát. Budapesten beszélgettünk vele.","shortLead":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta...","id":"20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06.jpg","index":0,"item":"1fe065b6-0338-4860-b752-bf9a4b703e0a","keywords":null,"link":"/360/20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","timestamp":"2025. május. 25. 13:04","title":"Mondhatják, hogy fontos a természet, de nem tudják beépíteni a közgazdaságtanba – interjú Partha Dasguptával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak az MNB-alapítványok, hanem Matolcsy Ádám körei is. ","shortLead":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak...","id":"20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"9f8f82cb-b258-4bb4-82f9-d3ec15d5ee7d","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","timestamp":"2025. május. 26. 14:26","title":"Piaci tranzakció volt, jó áron lehet majd eladni – mondja Schwab Richárd az MNB-s alapítvány milliárdjaival indult volt cégéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","shortLead":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","id":"20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967.jpg","index":0,"item":"1fd039af-89cc-4e86-a92c-c82ca670d848","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","timestamp":"2025. május. 25. 10:21","title":"Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, legalább tizenkét ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","shortLead":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","id":"20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b.jpg","index":0,"item":"a425c630-9047-4f9d-a7c4-49d1c3bbeeb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","timestamp":"2025. május. 25. 15:41","title":"Tömeggyűléseket tartanak Varsóban az elnökválasztás második fordulója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","shortLead":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","id":"20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59.jpg","index":0,"item":"68643c8e-389d-49c4-9b3e-29239b2490d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","timestamp":"2025. május. 25. 07:21","title":"Bukólámpás olasz időgép ez a 44 évesen bejáratósan új Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]