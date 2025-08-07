Mire képes a chikungunya vírus, ami épp járványt okoz Kínában? Jön az újabb világjárvány?

Már több mint 7000 esetet jelentettek Kínában egy szúnyog által terjesztett vírussal kapcsolatban július eleje óta. A chikungunya vírus által okozott chikungunya-láz esetszáma Kína déli részén ugrott meg, ami arra késztette a hatóságokat, hogy néhol a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt intézkedéseket vezessenek be.

De mire képes a vírus, és milyen tünetek jelentkeznek a betegeknél?

A chikungunya-lázat egy olyan vírus okozza, amelyet fertőzött szúnyogok terjeszthetnek. A rovar először egy fertőzött embert csíp meg, a kórokozót ezután képes átvinni egy másik emberre is. A legtöbb eset Afrikában, Ázsiában és Amerikában fordul elő.

A tünetek közé tartozik a láz és az ízületi fájdalom, amelyek egy ideig eltarthatnak, de ritkán halálosak. Mivel a chikungunya-láz tünetei hasonlítanak más, szintén a szúnyogok által terjesztett betegségek, mint például a dengue-láz és a Zika-láz tüneteire, ezért a szakembereknek nehéz meghatározniuk a járvány pontos mértékét – írja a Science Alert.

Halálos veszély terjed a klímaváltozás miatt, sok helyen már szedi az áldozatait a húsevő baktérium Veszélyes bakteriális fertőzés terjed az Egyesült Államokban idén nyáron, a húsevő baktérium egyre nagyobb problémát jelent több államban is – és ez legalább részben a klímaváltozás számlájára írható.

Néhány országban már elérhető két oltás is a betegség ellen, ám ezeket széles körben még nem alkalmazták. A fertőzötteknek jellemzően paracetamol tartalmú gyógyszert adnak, amely enyhíti a tüneteiket.

Mennyire súlyos a járvány?

A híradások szerint Kínában már több mint 7000 esetet regisztráltak. A legtöbb megbetegedés Foshan város ipari központjában történt, ez 2770 embert jelent július 27. és augusztus 2. között. Azóta regisztráltak már megbetegedést a szomszédos városban, Kantonban, Hongkongból pedig augusztus 2-án jelentették az első esetet.

A kínai hatóságok szerint a járvány gyors terjedését sikerült megfékezni Kuangtungban. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy továbbra is komoly kihívással néznek szembe, az esőzések és a tájfunok ugyanis elősegítik a szúnyogok szaporodását és terjedését.

A járvány megfékezése érdekében a szakemberek igyekeznek felszámolni az állóvizeket, a betegek ágya köré szúnyoghálót telepítenek. A The New York Times beszámolója szerint volt olyan beteg, akinek „nem volt más választása”, mint kórházba menni, míg a hatóság több helyen is engedély nélkül hatol be az ingatlanokba, hogy ott pangó vizeket keressenek.

A hatóságok 1000 jüanos büntetést (kb. 47 ezer forint) szabhatnak ki azokra, akik nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a szúnyogok ne szaporodjanak el. Foshanban több házat is áramtalanítottak, miután az ott lakók nem voltak hajlandóak betartani a járványügyi előírásokat.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a koronavírus által okozott világjárvánnyal nem érdemes összehasonlítani a mostani járványt, az ugyanis légúti úton terjedt, így potenciálisan sokkal gyorsabban és nagyobb területen tudott felbukkanni. Ettől függetlenül a szúnyogok gyérítését és a szaporodásuk megelőzését mindenképpen szem előtt kell tartani.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.