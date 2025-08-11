Csak most derült ki a C-vitamin eddig nem ismert hatása

Sokan azonnal a C-vitamin után kapnak, ha úgy érzik, hogy megfáztak vagy egyéb nyavalya döntötte le őket a lábukról. Ez a vitamin ugyanis támogatja az immunrendszert, antioxidáns hatása van, segíti a vastartalmak hatékonyabb felszívódását az emésztőrendszerben, hozzájárul a szövetek regenerációjához, hogy csak néhány pozitívumát említsük. A lista most egy váratlan előnnyel is bővült, még a szépséghez is hozzájárulhat ez az univerzális csodaszer.

A tokiói Metropolitan Institute kutatói nemrégiben kimutatták, hogy a C-vitamin képes „kikapcsolni” azokat a genetikai blokkokat, amelyek idősebb korban megakadályozzák a bőr regenerálódását. Bőrünk legkülső rétege, a hámréteg a korosodással fokozatosan elvékonyodik. Az eredmény sajnos jól ismert: a bőr elveszíti a rugalmasságát, elvékonyodik, törékennyé (ráncossá) válik. Mindez azért történik, mert egyes gének elfáradnak, és leállítják a működésüket. A japán szakemberek viszont felfigyeltek arra, hogy a C-vitamin hatással lehet a felhám szerkezetére és működésére, különösen az epidermális (a felhámmal kapcsolatos) sejtek növekedésének szabályozásával.

A kutatók a Journal of Investigative Dermatology szaklapban ismertetett tanulmányukhoz laboratóriumban növesztett 3D-s emberi bőrmodellekkel kísérleteztek. Ezek felül a levegővel érintkeztek, alulról pedig folyékony táplálást kaptak, ami utánozza a bőr tápanyagfelvételét a vérerekből. Egyhetes, a vérből a hámrétegbe jutó C-vitaminos kezelés után a hámréteg vastagabb lett, két hét után pedig az elhalt sejtek külső rétege elvékonyodott, a hámréteg pedig tovább vastagodott. A szövettani elemzésből kiderült, hogy a sejtek éppúgy szaporodni kezdtek, mint a fiatal bőrben.

E sokak által oly áhított „fiatalító hatás” magyarázata a DNS demetilációjának nevezett folyamat. A metilcsoportok a DNS-hez kapcsolódó molekuláris záraknak tekinthetők, amelyek megakadályozzák a gének leolvasását és aktiválását. Ahogy öregszünk, ezek a zárak felhalmozódnak a sejtek növekedéséért felelős géneken, és fokozatosan kikapcsolják azokat. A C-vitamin viszont éppen ezeket a metilcsoportokat iktatja ki, eltüntetve a zárakat.

Ez a felfedezés új utakat nyithat az innovatív terápiák előtt, amelyek a speciális tapaszoktól a helyi injekciókig terjedhetnek, és képesek újraaktiválni a sejtnövekedésért felelős géneket anélkül, hogy megzavarnának más biológiai folyamatokat. A kutatók most arra koncentrálnak, hogy megtalálják annak a módját, hogyan lehet a C-vitamint hatékony koncentrációban eljuttatni a bár mélyebb rétegeibe.

