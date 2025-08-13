Kínában nem viccelnek: 10-ből 9-szer nem lehet majd eltalálni a drónokat, olyan rakétákat szerelnek rájuk

Kínai mérnökök egy olyan új, kitérő manőverezési stratégiát dolgoztak ki, amelyről állítják, 87 százalékra növelné a drónok túlélési esélyeit a harctéren. A koncepció lényegében egyszerű: könnyű rakétákat szerelnének a drónok oldalára, amelyek így képesek lennének nagy sebességgel kitérni a beérkező légvédelmi lövedékek elől – összegez az Interesting Engineering.

A kutatók azt állítják, hogy a rendszer igazi ereje a kiszámíthatatlansága. A csapat úgy véli, hogy a hirtelen pályamódosításnak köszönhetően még a legfejlettebb, célpontkövető légvédelmi egységek sem lennének képesek arra, hogy eltalálják a drónt. A South China Morning Post jelentése szerint a csapat kiterjedt digitális szimulációkat végzett, hogy felmérje a rendszer hatékonyságát. Ezek alapján jött ki a fent említett, 87 százalékos eredmény.

A csapat megjegyezte: az orosz-ukrán háborúban ez az arány nagyjából 10 százalékos, mivel a drónok jelentős részét leszedik a légvédelmi rakéták.

A szakemberek a fejlesztés során az utolsó pillanatos kitérőt helyezték előtérbe. Ennek köszönhetően a szimuláció során számos légvédelmi rakéta a célpontot el nem találva robbant fel a levegőben. Mivel az alacsony túlélési ráta ellenére nagy számban vetik be a drónokat a harctéren – egy európai tanulmány szerint Oroszország havi 100 ezer drónt szerez be több forrásból –, így egy ilyen technológiai előrelépés komoly helyzetelőnyhöz juttathatja az adott országok egy konfliktus során.

A kínai rendszert egyelőre még nem tesztelték valós körülmények között, így nem tudni, hogy egy erős kitérőmanővert miként viselne el a szerkezet, illetve, hogy van-e bármilyen ütközésveszély abban az esetben, ha a drón rajban repül.

