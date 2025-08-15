Kiderült, miért maradnak fenn olyan sokáig az emberek – és nagyon nem a sorozatozás meg a tiktokozás a hibás

Az alvási szándékok ütköznek a napi valósággal – ezt a következtetést vonták le a kutatók egy vizsgálatból, ami ugyan amerikai felnőttekre koncentrált, de nagy valószínűséggel hasonló eredményre jutott volna más, hasonló gazdasági helyzetben lévő ország esetében is. A Talker Research kutatása (amelyet az Avocado Green Mattress cég megbízásából végzett) nemcsak azt tárta fel, hogy a nagyjából fél 11 körüli lefekvést még legalább 40 percnyi frusztráló fentlét és legalább három bűntudatos reggel követi a késői elalvás miatt, hanem az okok nyomába is eredt.

Amikor az emberek a tervezettnél tovább maradnak ébren, akkor a fő bűnös nem sorozatozás, hanem a befejezetlen házimunkák – derül ki a kutatásból. Ez a felmérésben részt vevők 29 százalékát érintette. A nap folyamán felhalmozódó házimunkák, ügyintézés és egyéb kötelezettségek gyakran a tervezettnél későbbre tolják a lefekvési időt.

Emellett nagyjából minden ötödik ember az éjszakát jelölte meg a nap kedvenc időszakaként, ezeket a késő esti órákat értékes személyes időnek tartja, amely mentes a nappali megszakításoktól és követelményektől. A válaszadók 15 százaléka pedig azért kerüli az alvást, mert nem akar „előre ugrani” a következő munkanapra, így próbálva meghosszabbítani a személyes idejét, még a megfelelő pihenés rovására is.

Sok pár számára az éjszaka a kapcsolat fenntartásának idejét is szolgálja. 13 százalékuk mondta azt, hogy az esti órák jelentik a hét folyamán az egyetlen lehetőséget a partnerükkel való kapcsolatteremtésre, így ezek a késő esti beszélgetések megérik az alvásáldozatot.

S ha már a párokról van szó, a kutatás annak is a nyomába eredt, hogyan alszanak azok, akik szorosabb kapcsolatban vannak. A felmérésben résztvevők közel fele (46 százalékuk) számolt be arról, hogy partnerrel osztja meg az ágyát, azonban csak a 49 százalékuk alszik emiatt jobban, 14 százalékuk pedig azt állította, kifejezetten rosszabbul pihen a partnere jelenléte miatt.

A partnerrel kapcsolatos alvászavarok listája élén a horkolás áll, ez a hálótárssal rosszul alvók 63 százalékát érinti. Az is hozzájárul a rosszabb alváshoz (52 százalék), hogy a partnerük éjszaka felébreszti őket (forgolódás, felkelés mosdóba stb.), illetve ott van még az általánosan eltérő éjszakai rutin (26 százalék). 24 százalékuk pedig nem tud megegyezni a hálószoba hőmérsékletéről.

A júniusban végzett felmérés az iskolakezdésre is kitért. Az iskoláskorú gyermekek szülei (a minta 27 százaléka) azt mondta, hogy kevesebbet fog aludni, amikor a gyereke visszamegy az iskolába. A szülők több mint a fele (53 százalékuk) állította, hogy korábban kell majd kelnie, hogy elvégezhesse az iskolához kapcsolódó reggeli teendőket, míg 25 százalékuk későbbi lefekvésre számít, mert este ételt kell készítenie másnapra vagy majd tanulni kell a gyerekkel. Minden tizedik megkérdezett pedig úgy véli, hogy rosszabb lesz az alvása a gyermekével kapcsolatos fokozott aggodalom miatt.

