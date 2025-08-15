Washington és Peking közé szorult a világ legértékesebb vállalata

Néhány nappal ezelőtt a Trump adminisztráció megállapodott a grafikus processzorairól ismert Nvidiával, hogy újra értékesítheti egyes MI chipjeit Kínában, cserébe a bevétel 15 százalékáért, ami az amerikai kormányhoz kerül. Az üzlet az Nvidia H20 chipjeire korlátozódik, amelyek „lényegében régiek”, vagy ahogy az amerikai elnök fogalmazott: „elavultak és olyan régi chipek, amilyenekkel Kína már amúgyis rendelkezik”.

Azt hihetnénk, Kínában örülnek a korlátozás oldásának, azonban az ottani állami média máris megvádolta az Nvidiát, hogy a termékei nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Egy, a CCTV állami műsorszolgáltatóval kapcsolatban álló közösségi média fiók azzal vádolta meg az Nvidia által a kínai piacra tervezett speciális H20 chipeket, hogy azok „hátsó ajtós hozzáféréssel” rendelkeznek, amely lehetővé teszi a távirányítást. A bejegyzés szerzője azt is állította, hogy a chipek nem igazán fejlettek technológiailag, ráadásul nem is környezetbarátok – idézi a Reuters jelentése. Néhány kínai vállalat állítólag terveket is készített a Nvidia chipek megrendeléseinek csökkentésére, miután a kormány arra kérte a cégeket, hogy indokolják meg, miért vásárolnák az Nvidia chipjeit a hazai chipek, például a Huawei termékei helyett.

A vádakat az Nvidia nem hagyta szó nélkül, és egy blogbejegyzésben közölte: nincsenek hátsó ajtók, nincsenek leállító kapcsolók, nincsen kémprogram. „Ez aláásná a globális digitális infrastruktúrát és megingatná az amerikai technológiába vetett bizalmat” – írják. Az Nvidia hangsúlyozta, hogy chipjei már most is kulcsfontosságú szerepet játszanak a megbízható rendszerekben világszerte, az orvosi szkennerektől a légiforgalmi irányításig.

Úgy tűnik, az Nvidia most két tűz közé került. Washington elégedettsége érdekében egy olyan chipet kellett létrehoznia, amely elég gyenge ahhoz, hogy „elavultnak” minősüljön. Viszont Peking számára egy olyan chipet kell kínálnia, amely elég erős ahhoz, hogy megérje megvásárolni, és elég megbízható legyen ahhoz, hogy ne tekintsék az amerikai kémkedés eszközének. Az Nvidia számára óriási a tét, és a két globális szuperhatalom közötti veszélyes vizeken való evezés cseppet sem mondható egyszerűnek.

