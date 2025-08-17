Így gyorsítható fel 20 ezer forintból egy régi, lassú laptop

Az NMHH 2024-es elemzése alapján az internetezők 91 százaléka használ okostelefont, míg laptopot 54 százalék, asztali gépet pedig 43 százalék. A számítógép tehát sok otthonban másodlagos eszköz, amelyet ritkábban frissítenek. Ezt támasztja alá egy 2023-as felmérés is, amely szerint a felhasználók közel fele legalább 5 éves laptopot használ, 15 százalékuk pedig több mint 10 éve nem cserélte a gépét. Ilyen körülmények között kézenfekvő megoldás a meglévő eszköz bővítése: egy egyszerű RAM- vagy SSD-vásárlás sokszor elegendő ahhoz, hogy a régi gép újra gyorsan és megbízhatóan segítse a diákokat a következő tanév során – hívja fel a figyelmet a Kingston Technology.

A meglévő számítógép frissítésének költsége a töredéke egy új gép árának: 20–30 ezer forintos RAM- vagy SSD-bővítés már érezhető változást hoz, míg egy új laptop több százezer forintba kerülhet. A pozitív hatások azonnal tapasztalhatók: gyorsabban indul a rendszer, stabilabbak lesznek az online órák, és a diákok gördülékenyebben végezhetnek egyszerre több feladatot a gépen. Ráadásul egy ilyen bővítéssel a régebbi eszközök is alkalmassá tehetők a Windows 11 futtatására, ami hamarosan elkerülhetetlen lesz, hiszen a Windows 10 támogatása 2025 októberében megszűnik. A frissítés egyúttal környezettudatos választás is, hiszen így az adott eszköz tovább marad használatban, és kevesebb az elektronikai hulladék.

Sok régi laptop vagy PC nem azért lassú, mert a processzora gyenge, hanem azért, mert kevés benne a memória, vagy lassú a régi merevlemez. Ilyenkor egy egyszerű bővítés új életet lehelhet a gépbe. A RAM a számítógép rövidtávú memóriája: itt találhatók a futó programok adatai. Ha ez kevés, akkor a gép lelassul, ha egyszerre több programot használ a diák, például az online órát követi vagy beadandót ír, miközben böngészik és chatel is. Ma érdemes DDR4 vagy DDR5 típusú modulokban gondolkodni, melyekkel jövőállóan növelhető ez a memória.

Mire elég, ha 8/16/32/64 GB memória van a számítógépemben? A számítógép erőforrásait leginkább igénybe vevő otthoni tevékenységek közé tartozik a jó minőségű videók vágása, de a gépen futó alapprogramok is egyre nagyobb kapacitást igényelnek. Például akinek 8 GB RAM van a windowsos gépében, annak már az előtt elfogy a kraft, hogy egyáltalán eljutna egy komolyabb szoftver megnyitásáig.

A tárhelybővítés hasonlóan látványos javulást hozhat, különösen, ha a gépben még régi, forgólemezes HDD van. Az SSD sokkal modernebb megoldás: nincs benne mozgó alkatrész, ezért gyorsabb, megbízhatóbb és energiahatékonyabb. Egy ilyen frissítés után a régi gép új életre kel: gyorsan indul a rendszer, és minden feladat zökkenőmentesen fut, így minden adott ahhoz, hogy a diákok könnyebben vegyék az új tanév digitális kihívásait.

