Kámforrá válhatnak az SSD-k a Windows 11 frissítésétől

SSD-problémát okozhat a Windows 11 pár napja kiadott frissítése, a KB5063878 – írja egy X-felhasználó nyomán a Tom’s Hardware.

A problémára felfigyelő felhasználó épp a Cyberpunk 2077 One-t frissítette a Windows 11 24H2-t futtató számítógépén, amelyre már telepítve volt a szóban forgó rendszerfrissítés, amikor a játékot tartalmazó SSD-meghajtó egyszerűen kámforrá vált.

A felhasználó vizsgálata arra jutott, hogy a rendszerfrissítéssel egy új hiba jelenhetett meg a Windows 11-es rendszerén – történetesen, ha folyamatos fájlátvitelt végez, egyszerűen eltűnhet a kapcsolódó SSD. Ez különösen akkor jelentkezhet, ha az átvitel meghaladja az 50 GB-ot, és az SSD-meghajtó tárhelyének több mint 60 százaléka már foglalt.

Jó hír, hogy a jelek szerint egy újraindítás után visszatér az SSD, de ha újból jelentős fájlátvitel történik, ismét eltűnik. Tesztek alapján – fejti ki a Tom’s Hardware – úgy tűnik, nem korlátozódik a hiba egyes SSD-típusokra, 21 különböző meghajtóból 12 vált kámforrá. Egy nem is tűnt fel újból az újraindítást követően. Egy japán lap, a NichePCGamer is úgy találta, hogy számos felhasználónál jelentkezik hasonló probléma.

A Microsoft egyelőre nem szólalt meg az ügyben, és azt is fontos kiemelni, hogy nem a rendszermeghajtót érinti a probléma, hanem a további SSD-ket, melyeken más fájlok, játékok stb. vannak tárolva. Ettől persze még kellemetlen lehet, amikor egy fontos dolgokkal teli meghajtó egyszerűen eltűnik, de a további teendőkért, úgy tűnik, meg kell várni a javítást – vagy egy, a potenciális megoldást kifejtő leírást.

